Ocurrencias: el dólar calienta y el Gobierno congela

VERDES.- Los precios se congelan y el dólar se recalienta. Un viejo y temido subibaja que tuvo contra las cuerdas a pueblos y gobiernos. “El dólar, única religión vivaz del argentino medio”, dijo el escritor Juan José Sáer. Al compás caminador del saludable verde, hasta la primavera ganó en temperatura. El territorio hoy sigue recaliente. Y sus moradores, ni te cuento.

Crece el aforo al compás de la campaña y el único plan económico es el trueque. El Gobierno abre todo para seducir indecisos. Canchas, paseos y bares se ofrecen gustosos para recibir a los encerrados de ayer y los ilusionados de hoy. Pero en vez de aprovechar este recreo y alegrarse, algunos critican los demasiados. En medio de tantas pálidas, sólo la pandemia, más amable, nos deparó estas buenas noticias.

Que Macri y Cristina hoy se sientan víctimas, es una ofensa para las verdaderas víctimas

AL BANQUILLO.- País de próceres sospechosos con dos expresidentes rindiendo cuentas en tribunales. Tienen mandato incumplido ante la Justicia. Ellos no son como esos exmandatorios que son invitados a exponer por experiencia, conocimiento y contacto. Aquí, apenas entregan la banda y el bastón, deben empezar a prepararse para las indagatorias. De aquel Volveré y seré millones, sólo quedó el Volveré pero con millones.

Comodoro Py y Dolores reciben sin granaderos a una pareja con letra de bolero: “El destino nos une y el deber nos separa”. Orgullosos por todo lo hecho, comparecen entre caravanas, medios y fogoneros.

Cada uno a su manera gambeteó hasta donde pudo la cita con el juez, dando la imagen de ser grandes desobedientes que acaban transformando cada encuentro judicial en un acontecimiento político.

Se los ve bien pagados y con hinchada ruidosa. Y usarán estas diligencias para dar algunas explicaciones, ningunear señorías y fortalecer el ego con estos mitines a cielo abierto que los devolverán mártires o culpables.

TRÍOS.- Los ex nunca se van del todo. Por broncas, venganzas o expectativas. No sólo se disputan la cuota de alimentos. También se hacen sentir a la hora de repartir recuerdos, bienes y reproches. En estos días de tríos famosos y entrecruzados, Pampita le ofreció consuelo a su ex, Vicuña, un paisano querendón que se puso triste cuando su China salió en busca de otro motorhome. ¿Consuelo, venganza o falsa piedad por dolor compartido?

Para cubrirse en salud y poner las cosas en su lugar, el presidente Fernández por las dudas viajó a Europa a con Fabiola. ¿Fue para empezar a darle roce internacional al que está listo para asumir la cuna que lo espera en Olivos? ¿O fue también para ponerse lejos de la otra integrante del trío, que también andará gestando algo junto a cigüeñas menos inocentes.

Somos un país entretenido: en cualquier esquina te podés encontrar con un motochorro o un subsidio

CONFLICTOS.- Hasta los adoquines sirven para alimentar la grieta y la protesta. El intendente Garro, pese a tener en la Ciudad tanto pozo bien arraigado y disponible, se la agarró con la Diagonal 78. Y los libertarios que nunca faltan salieron en defensa del viejo adoquinado. Le piden a la cuadrilla municipal que no se entregue y que deje todo como lo puso Pedro Benoit, convirtiendo esa empedrado roto pero tradicionalista en un tributo al viejo traqueteo fundacional.

ARREPENTIDOS.- Hubo varios en la semana. El primero fue Mauro Icardi, que pasó de los coqueteos virtuales con una china linda y goleadora, a rogar por el perdón de Wanda Nara, esa señora que ama los futbolistas que juegan de nueve y las vidrieras que son de diez.

Muchos se burlaron de este cazador cazado que como visitante se comió el primer amague de la ex de Vicuña y acabó pidiendo la hora como local. Perdió sin poder patear al arco.

El otro gran arrepentido de la semana fue Juan Grabois, tan atropellador siempre y tan sumiso después. Declaró ante los micrófonos, y sin que nadie le pregunte, que la fortuna de los Kirchner le hacía ruido. Pero al otro día dejó de hacerle ruido. ¿Se empobrecieron los K o alguien le puso un silenciador?

La ex ministra Sabina Frederic tenía razón. Somos el país más entretenido, lleno de sorpresas: en cualquier esquina te podés encontrar con un motochorro o un subsidio.