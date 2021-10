Triste y horrible momento: Cristián U contó con detalles como perdió a su padre

El ex Gran Hermano relató cómo tuvo que llevar a su padre descompuesto al Argerich porque nunca llegó la ambulancia. Junto a su familia vivieron un triste momento en la madrugada del domingo, cuando el padre del ex Gran Hermano se descompuso terminó perdiendo la vida.

Lo cierto es que Cristian U recibió un llamado de la pareja de su papá para anunciarle que el hombre estaba convulsionando. De manera inmediata llamaron a la ambulancia y también a la Policía, que llegó rápidamente al lugar. Pero lamentablemente el servicio de emergencias nunca llegó, entonces Cristián U decidió trasladar personalmente a su padre hacia el Hospital Argerich.

Asimismo, cuando pudo llegar al lugar, no fue asistido por ningún profesional por lo que la propia familia debió asistir al hombre descompuesto subiéndolo a una camilla.

"No solo perdí a mi papá, sino que sentí la peor mierda que sienten los argentinos, el manoseo, la mentira y por sobre todas las cosas como se cagan en la vida y nos miente a través de los medios de comunicación", se descargó Cristian horas después del fallecimiento de su padre. "Anoche a la 01:30 am, mi viejito empezó a convulsionar, su pareja llamó al 911 y al 107 (SAME) e inmediatamente me llamó a mí. Tardé 10 minutos, ya estaba la policía. Desde el primer llamado al SAME hasta que tome la decisión de cargármelo en brazos, pasaron 20 minutos, hasta que baje, lo puse en el auto y lo llevé al Sanatorio (Argerich) paso media hora. El poco personal que había, no hacía nada, solo nos dieron una camilla. Lo tuvimos que bajar nosotros y entrarlo al sanatorio. Sentí que quería matar a todo el mundo. Después sale un médico y me dice: 'Le pusimos los electro y casi lo recuperamos, pero se fue, lo sentimos mucho"

Finalmente Cristián U señaló: "Después de todo esto solo me queda la imagen de los representantes de la salud y al titular de las ambulancias haciendo campañas políticas, mostrando la tecnología de los móviles, los nuevos helicópteros y las bajadas de ellos en las avenidas. Es todo una mentira, es todo prensa para seguir al frente de sus cargos, porque la casa de mi papá está a cinco cuadras del hospital ARGERICH y tardaron más de media hora y por eso él ya no está, se fue".