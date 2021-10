El sabor del reencuentro: más de 20 mil Triperos le dieron color al Único

Después de más de 580 días volvieron los hinchas a pisar las tribunas. De las cosas más lindas que tiene el fútbol. El color, la música, la emoción. No fue como hubiesen querido algunos simpatizantes triperos que preferían jugar en el Bosque pero que sin embargo muchos de ellos acompañaron al equipo manifestándose de otro modo.

Desde muy temprano, los albiazules comenzaron a colmar las zonas aledañas al gigante de 25 y 32, llegando con tiempo y para no pasar sobresaltos ante una situación atípica para recibir a Sarmiento de Junín.

Carnet en mano con la cuota de septiembre paga y con el certificado sanitario en el teléfono móvil, que en los papeles sería exigido para poder ingresar, cada uno de los triperos pudo reencontrarse con el equipo que hoy dirige Néstor Gorosito

Adentro, la historia no fue distinta a lo de siempre y si bien se esperaba que hubiese distanciamiento entre los socios teniendo en cuenta las dimensiones del Ciudad de La Plata, se definió que primero comenzara a ocuparse la Cabecera Sur, para después dar apertura a la tribuna Norte pasadas las 13:15. Esta última grada siguió recibiendo gente hasta el primer cuarto de hora de juego y ya con una cierta “flexibilidad” en los controles que en primera instancia habían sido más exhaustivos.

Fue así que las banderas, los bombos y las trompetas se apostaron sobre la popular que da hacia la avenida 32, que además lució algunas banderas colocadas al revés, que cristalizaron el disconformismo de algunos simpatizantes por la mudanza de la localía.

Por su parte, las plateas también tuvieron su colorido desde ambos costados disfrutando del sabor del reencuentro del pueblo albiazul, que se había visto por última vez el 29 de febrero de 2020, cuando pudo pisar la tribuna del Bosque para ver la victoria por 1 a 0 contra Atlético Tucumán con gol de Matías García.

Pasadas las 13:27, los equipos saltaron al campo y se escuchó fuerte “el Basurero provocó hasta Terremotos”, uno de los himnos de la hinchada mens sana, que destaca además que “lo que importa es la gente, que es lo mejor que tenemos”, haciendo alusión a la vuelta de todo el triperaje que no quiso quedarse afuera por nada del mundo.

Los bombos con el número 22 pintado sobre los parches, los redoblantes y las trompetas no pararon de sonar durante los 90 minutos que duró un partido con altibajos pero que para los más de 20.000 triperos no dejó de ser una fiesta.

El primer “uhh”, que tanto se extrañó, fue gracias a un remate de Brahian Alemán que hizo revolcar a Manuel Vicentini, quien salvó a su equipo tapando el zurdazo del uruguayo contra la base del caño izquierdo.

Con el correr del reloj el equipo no generó demasiado y si bien el gol del rival generó un sacudón, la gente nunca dejó de alentar. Promediando el complemento sí se hizo sentir con algún reclamo para la actitud de los intérpretes con el “Movete, Gimnasia movete” para intentar despertar al equipo que finalmente no pudo revertir la historia.

Primero hubo controles y después el ingreso se degeneró / D. Ripoll

MUCHOS TRAPOS DADOS VUELTA

Generó controversia en el mundo albiazul el cambio de localía durante toda la semana previa al encuentro ante el Verde, incluso con una nutrida manifestación de un centenar de socios en la sede de calle 4, quienes fueron a pedir explicaciones y a manifestar su descontento por no jugar en el Juan Carmelo Zerillo.

Fue así que si bien reinó la calma y el clima festivo en las tribunas por el ansiado regreso, muchas banderas fueron exhibidas al revés contra las barandas de la Popular Sur, entre las que se destacaron las de Berisso, Ensenada, Gambier, Filial Gorina, Altos de San Lorenzo y Plaza España, entre otras.

Cabe recordar que con el objetivo de ampliar el cupo de acceso, la dirigencia de Gimnasia pidió jugar en el estadio provincial, una medida que posibilitó el acceso para 23.469 socios activos ante la habilitación del 50% de aforo permitido por las autoridades nacionales. Esto fue lo que definió la CD, sobre todo, haciendo hincapié en respetar los lugares de las plateas ya vendidas.

MUCHAS GANAS Y ANSIEDAD, EL COMÚN DENOMINADOR EN LOS HINCHAS

Los testimonios de los fanáticos albiazules que pudieron estar en el estadio tuvieron un común denominador común: “ansiedad”.

Los hinchas manifestaron todas sus ganas de volver a ver al equipo en vivo y en directo después de mucho tiempo.

Certificados de vacunación presentes en el estadio de 25 y 32 / D. Ripoll

“Muchas ganas, mucha ansiedad, me encantó volver, con mi viejo, uno de los pocos rituales que nos quedan”, contó Mauro en primer lugar, rescatando el color de la previa por sobre lo que sucedió después en el partido.

Respecto a los controles, al igual que otros tantos hinchas, sostuvo que “no nos pidieron nada, ni la aplicación ni nada”.

Otro de los temas del día en el Estadio fue el cambio de localía y Mauro dijo que “yo lo voy a ver a donde juegue. No me parece que el que va sea menos hincha y el que no va, sea más hincha”. Por su parte, Franco, fue otro de los albiazules que reconoció “que estuve muy ansioso durante toda la semana y cuando empecé a escuchar las canciones llegando al estadio se me puso la piel de gallina”.

Y en su caso destacó que le hubiese gustado jugar en el Bosque: “Me hubiese gustado jugar en el Bosque, fue un cambio bastante berreta de la comisión, que tampoco le dio ningún beneficio a los que siempre pagamos. Fue una movida plagada de excusas y espero que podamos volver a jugar en el Bosque”.