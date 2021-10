Se reencontró con su gente, pero entregó una pobre versión

En medio de una jornada agridulce, con hinchas de Gimnasia que volvieron a ver a su equipo pero otros no lo hicieron por no estar de acuerdo con el cambio de localía, la tarde no terminó definitivamente bien, y lo pagó con la primera derrota de local en el torneo. Con la caída ante Sarmiento por 1-0, el Lobo dio decididamente un paso atrás, en un momento que daba justamente para reafirmar la levantada progresiva que traía desde aquel empate con Vélez y con los triunfos ante Unión y Aldosivi.

Pero Gimnasia no lo aprovechó, no supo, como ocurrió en la cancha. Los de Néstor Gorosito perdieron un partido increíble, ante un rival que se encontró con un gol de penal en el cierre de la etapa inicial, y después entregó campo, pelota e iniciativa.

El clima de ansiedad en el Estadio Ciudad de La Plata era mucho. Después de poco más de un año y medio, el Triperío pudo volver a las tribunas y ver a su equipo. Y los hombres de Pipo salieron contagiados por su gente. En el inicio, Carbonero llegó por izquierda hasta el fondo y arranco el primer “¡uhhh!” de la gente. Enseguida probó de afuera Alemán y Vicentini sacó por un costado.

Alemán atacaba por el carril derecho, Insaurralde y Cecchini iban por el medio, y un movedizo Carbonero no daba respiro por izquierda. El Pulga, suelto jugando cerca de Contín.

La visita tuvo una sola en esa etapa inicial. Desde afuera del área Gondou probó y su remate se fue por arriba del travesaño.

Pero ese vértigo inicial se fue diluyendo. El juego se volvió luchado y friccionado. Parecía muy difícil hilvanar una jugada, el pie preciso de Alemán o la velocidad de Carbonero, lo lograban.

Tras un córner, un cabezazo de Cecchini se fue cerca. El juego había entrado en un bajón, que salió con una triple chance sobre los 27 minutos. Primero le taparon el tiro a Cecchini, después a Carbonero, y en el tercer intento, el Pulga Rodríguez remató por arriba, y la pelota se fue cerca del ángulo derecho.

Gimnasia dejó de atacar por izquierda por donde Carbonero le generaba un permanente dolor de cabeza a su marcador, Martín García. El Pulga jugando de primera buscaba aportar claridad, pero muy a cuentagotas.

Sobre los 37 minutos el Tanque Contín generó una llegada, ganó la pelota, se la cedió a Alemán, que de frente sacó un violento remate que obligó a Vicentini a poner firmes las dos manos para despejar.

Melluso empujaba, para esa altura Cecchini era clave recuperando y jugando en el medio, pero el gol no llegaba.

Y cuando Sarmiento poco había hecho en ataque y se terminaba el primer tiempo, con torpeza Gerometta bajó a Federico Paradela (primo de José), y Trucco cobró penal sin dudar. El Bocón Torres pateó al palo izquierdo de Rey, que eligió el otro lado y abrió el marcador. No hubo tiempo para más, el Lobo sacó del medio y terminó el primer tiempo. El resultado no se ajustaba a lo acontecido en el campo.

En el complemento más allá de varios que agarraron la lanza y buscaron cambiar la historia como Leonardo Morales, Maxi Coronel y Matías Melluso, el equipo fue equivocando los caminos para llegar al arco juninense.

Sarmiento resignó el ataque y cuando intentó algo, se encontró con una defensa Tripera firme.

Gimnasia en desventaja, salió obligado a dar vuelta la historia, pero estuvo impreciso y no supo resolver en los últimos metros. Los minutos corrían y la visita con más seguridad se cerraba.

Contín perdió una gran chance. Entró por izquierda solo tras gran pase de Carbonero, pero el Tanque (como ante Huracán en el Bosque) eligió tocar al medio antes que rematar al arco estando mano a mano con el arquero, y todo se diluyó.

Melluso aportó fuerza y proyección todo el tiempo. El Pulga con pinceladas buscó clarificar sin suerte en los metros finales.

El Lobo asumió riesgos y se fue para arriba desprotegiéndose atrás. A los 23 minutos, otra vez Gondou y de lejos, exigió a Rey y el arquero respondió en dos tiempos.

LEA TAMBIÉN El sabor del reencuentro: más de 20 mil Triperos le dieron color al Único

Trucco al mismo tiempo dejaba dudas con sus fallos y todos protestaban. El árbitro obvió una mano en el área de Sarmiento y todo Gimnasia pidió penal.

El Lobo era todo apuro y nervios, y se equivocaba. Por eso empezaba a quedar mal atrás. Morales con la cabeza salvo en la línea un gol hecho de Paradela y después Rey que había tardado en salir a achicar, logro manotear.

Carbonero volvió a recuperar protagonismo por izquierda, en una buscó a Contín, que de cara al arco buscó empujar una pelota que quedó boyando en el área. Esa fue la última chance para el correntino en una tarde donde no le salió una.

Gorosito hizo cambios pero desde el banco no llegaron soluciones. Al menos los que entraron (Cocimano, Pérez García y Miranda) no fueron más que Contín, el Pulga y Alemán. Ninguno surtió efecto yla mayoría, no los entendió.

Gimnasia atacó en los últimos minutos con más ganas que ideas, pero siempre equivocó el camino. Chocó una y otra vez con la sólida defensa de Sarmiento, pero también con su propia impotencia.