Los cargos que enfrenta la docente que dejó encerrado a su bebé en el auto: ¿queda detenida?

La docente platense imputada de “abandono de persona y resistencia a la autoridad”, luego de que encontraran a su hijo de un año y medio encerrado en un auto, mientras ella estaba en un centro de estética, fue aprehendida por orden de la Justicia y ahora se analiza si se pide o no su detención en el marco de la investigación abierta por este caso.

En tal sentido, voceros judiciales informaron hoy que el fiscal penal de turno en La Plata, Martín Almirón, dispuso que la acusada Eugenia Camejo (39), permanezca aprendida (se puede disponer esa medida de coerción con plazo máximo de 24 horas) mientras se analizan las pruebas recabadas por la instrucción.

También señalaron que el fiscal evaluará las actuaciones para resolver dentro de unas horas si pide o no que la aprehensión de la docente se convierta en detención bajo sospecha de haber cometido los delitos de "abandono de persona y resistencia a la autoridad". En caso de concretarse ese requerimiento fiscal, el tema será resuelto por la jueza de Garantías que interviene en el caso, Marcela Garmendia.

El hecho se produjo ayer y se viralizó en las redes sociales a través del video del momento en que rescatan al bebito en la calle 43 entre 19 y 20. En ese video se puede observar cuando llegan dos policías en moto a una zona donde ya se había generado un gran revuelo por esta situación.

Voceros de Tribunales explicaron que en principio se presume que la docente “se estaba arreglando las uñas” y la cámara de seguridad de un comercio cercano la filmó en el momento exacto en que bajó de un Chevrolet Agile beige y se introdujo en un local justo enfrente de donde había estacionado.

Pasada más de una hora, los vecinos empezaron a escuchar el llanto de una criatura. Al principio a todo el mundo le llamó la atención, pero eran tan insistentes los gritos y quejidos, que alguien salió a la vereda y comprobó que había un chiquito dentro del vehículo, agregaron las fuentes consultadas. Como -agregaron- aparentemente no se logró ubicar a sus padres, en medio de una gran sorpresa, tuvieron que llamar a la Policía. Los primeros en llegar fueron efectivos de la División Motorizada Departamental. Después varios patrulleros completaron la escena.

También informaron que como no pudieron abrir las puertas del rodado no quedó más remedio que hacer estallar una de las ventanillas. “Lo hicimos con sumo cuidado, para no lastimar al nene”, detallaron. Así se pudo rescatar al bebé, quien, de acuerdo a una versión, “se había hecho encima” por la situación vivida y mostraba signos de supuesta deshidratación.

Los voceros consultados detallaron que "cuando los agentes estaban en pleno operativo, llegó la madre del menor, quien al ver la situación, trató de justificarse, se ofuscó, no entró en razones y hasta intentó agredir a los efectivos”. El bebé fue sometido a un riguroso examen médico para evaluar su estado y después fue entregado al padre.