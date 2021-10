VIDEO: El momento en el que rescatan al bebito abandonado en un auto por una docente

Un escándalo desató una docente acusada de “abandono de persona y resistencia a la autoridad”, luego de que encontraran a su hijo de un año y medio encerrado en un auto, mientras ella estaba en un centro de estética. Las fuentes policiales y judiciales confirmaron el hecho y esta mañana se conoció el video del momento en que rescatan al bebito en la calle 43 entre 19 y 20.

En las imágenes a las que accedió EL DIA se puede ver cómo llegan dos policías motorizados a una zona donde ya se había generado un gran revuelo por esta situación. Al parecer, siempre a decir de los voceros consultados por este diario, la imputada “se estaba arreglando las uñas”.

La cámara de seguridad de un comercio cercano la filmó en el momento exacto en que bajó de un Chevrolet Agile de color beige, dominio MSY-448 y se introdujo en un local justo enfrente de donde había estacionado. El problema fue cuando, pasado un buen lapso de tiempo, hablan de más de una hora, los vecinos empezaron a escuchar el llanto de una criatura.

Al principio a todo el mundo le llamó la atención, pero eran tan insistentes los gritos y quejidos, que alguien salió a la vereda y comprobó que había un chiquito dentro del vehículo. Como aparentemente no se logró ubicar a sus padres, en medio de una gran sorpresa, tuvieron que llamar a la Policía.

Los primeros en llegar fueron efectivos de la División Motorizada Departamental. Después varios patrulleros completaron la escena. Como no pudieron abrir las puertas del rodado, sin romper, no quedó más remedio que hacer estallar una de las ventanillas. “Lo hicimos con sumo cuidado, para no lastimar al nene”, explicó un vocero del caso. Así se pudo rescatar al bebé, quien, de acuerdo a una versión, “se había hecho encima” por la situación vivida y mostraba signos de supuesta deshidratación.

Lo cierto es que justo cuando los agentes estaban en pleno operativo, “se hizo presente la progenitora del menor, quien al ver la situación, trató de justificarse”, indicó el reporte oficial. “Se ofuscó y no entró en razones. Hasta intentó agredir a los efectivos”, se consignó. Ante esa reacción, tuvieron que demorarla y trasladarla a la sede de la comisaría cuarta.

La fiscalía en turno de La Plata, a cargo de Martín Almirón, avaló el procedimiento, y solicitó las actuaciones para la jornada de hoy, donde definirá su situación procesal. En la causa, quedó identificada como Eugenia Camejo, de 39 años.

El bebé, agregaron los informantes, fue sometido a un riguroso examen médico para evaluar su estado y después fue entregado al padre.

La figura del abandono de persona está prevista en el artículo 106 del Código Penal, que establece: “El que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonado a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años.

La pena será de reclusión o prisión de tres (3) a diez (10) años, si a consecuencia del abandono resultare un grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima.

Si ocurriere la muerte, la pena será de cinco (5) a quince (15) años de reclusión o prisión”.

Demás está decir que la imputación para la docente la coloca en una posición muy compleja, ya que en este caso, al margen de su posible agravamiento por el vínculo filial con la víctima, se habla de una figura que admite la detención.

Será el fiscal Almirón entonces quien dirima esta cuestión, con intervención de la jueza de garantías Marcela Garmendia. El procedimiento policial fue diagramado por el titular de la Jefatura Departamental local, comisario inspector, Diego Galarza.