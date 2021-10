"MasterChef Celebrity" tiene a su tercer participante confirmado ¡y es una bomba!

La mediática Charlotte Caniggia se convirtió hoy en la tercera participante confirmada para la tercera edición del "reality" culinario "MasterChef Celibrity Argentina", que aún no tiene una fecha de estreno oficial, informó Telefe.



Caniggia formará parte del ciclo luego de que su hermano, Alex, fuera parte de la temporada anterior, de la que se fue descalificado tras no presentarse en una grabación.



El programa que encabeza Santiago del Moro junto al jurado integrado por el trío Damián Betular-Germán Martitegui-Donato De Santis había difundido ayer que la judoca campeona olímpica Paula "Peque" Pareto y la conductora Catherine Fulop eran los primeros nombres confirmados para esta nueva edición.



Pareto no es la primera deportista que se atreve a probar sus dotes en la cocina, ya que en el primer ciclo realizado en 2020 participó el exfutbolista Claudio "El Turco" García y, en la segunda, el exbasquetbolista Hernán "El loco" Montenegro y el exfutbolista Mariano "El loco" Dalla Libera.



En la final de esa edición, en la que Claudia Villafañe se alzó como ganadora, "MasterChef Celebrity" terminó con un rating de 26.5 puntos, en tanto en la segunda (con Gastón Dalmau como el mejor chef), finalizó con picos de 29,1.