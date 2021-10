Con eje puesto en la reactivación económica, Kicillof recorrió distritos del interior

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió este miércoles con productores, empresarios y comerciantes del municipio de Saladillo, con el objeto de escuchar sus demandas en vistas a la reactivación del sector productivo en la salida de la pandemia. El encuentro se desarrolló en el predio del Club Bancarios del Provincia, con la participación de los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y de Seguridad, Sergio Berni; y el intendente local, José Luis Salomón.

“Los cuidados y el plan de vacunación nos llevaron a un descenso sostenido de los casos que hoy permite flexibilizar protocolos y actividades para avanzar más rápido con la reactivación económica”, detalló el Gobernador.

“Hay algunas ramas de la actividad que están por encima de los niveles anteriores a la pandemia, pero sabemos que la reactivación no es homogénea”, sostuvo el mandatario bonaerense y añadió: “Es necesario actuar con precisión con aquellos que aún tienen grandes dificultades”.

“El coronavirus nos llevó a la peor crisis sanitaria de la historia, pero la afrontamos trabajando junto a todos los intendentes, sin mirar si eran oficialistas u opositores. Utilizamos programas como el ATP para sostener el empleo y asistimos a quienes más lo necesitaban con el IFE. También multiplicamos el servicio alimentario en las escuelas”, remarcó Kicillof, al tiempo que subrayó el trabajo realizado para “la recuperación del rol del Banco de la Provincia como un instrumento para promover al sector productivo”.

Por su parte, Costa coincidió con los empresarios en “la necesidad de apuntalar la creación de empleo”. “La actividad económica se está recuperando a un ritmo que nos permite estar ya por encima de los niveles de la prepandemia”, aseguró y agregó: “Desde el Gobierno de la Provincia seguimos trabajando para encontrar las herramienta que permitan la recuperación de todos los sectores”.

Además, el Gobernador destacó que “las reservas en lugares turísticos están en muy buenos niveles y evidencian las ganas de los bonaerenses y los argentinos de salir adelante, por eso tenemos que abocarnos a recuperar la economía”. “Ahora llegó el momento de redoblar los esfuerzos para recuperar el camino del desarrollo, la producción y el empleo”, concluyó.

Estuvieron presentes también el jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Agrario, Jonatan Sánchez Sosa; la subsecretaria de Industrias, PyMEs y Cooperativas, Mariela Bembi; el subsecretario de Transporte, Alejo Supply; el director provincial de Desarrollo Territorial y PyMEs, Ariel Aguilar; el intendente de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini; el diputado nacional Eduardo Bucca; los legisladores provinciales Walter Abarca y César Valicenti; el titular de la UDAI Saladillo de ANSES y candidato a concejal, Amaro Sarlo.

ANTES EN ROQUE PÉREZ

Kicillof, recorrió esta mañana las nuevas instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica N° 1 del municipio de Roque Pérez, junto a la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, y el intendente local, Juan Carlos Gasparini. A continuación se pusieron en funcionamiento dos nuevos patrulleros y se entregó una ambulancia 0 kilómetro para el Hospital Municipal Ramón Carrillo, con la participación del ministro de Seguridad, Sergio Berni; y los secretarios municipales de Gobierno, José Luis Horna, y de Coordinación y Gestión, Lidia Graciana Uruslepo.

“La infraestructura educativa es una prioridad de nuestro Gobierno, porque entendemos que allí es donde los chicos y las chicas pueden transformar sus vidas. Después de cuatro años de ausencia y desinversión, hoy tenemos cuatro aulas nuevas en la escuela técnica”, afirmó Kicillof y agregó: “Con estas instalaciones que construimos, aun durante la pandemia, la escuela está en condiciones de retomar la presencialidad plena”.

En el marco del programa Escuelas a la Obra, que realizó mejoras en 22 establecimientos educativos del distrito, la Provincia construyó cuatro aulas y una recepción, todas con nuevo mobiliario, en la EEST N° 1 “Dr. René Favaloro”. En el edificio, inaugurado en 2013, estudian 270 alumnas y alumnos distribuidos en tres turnos.

El Gobernador señaló que “la pandemia afectó los planes de todos e impidió que hiciéramos algunas de las actividades que más disfrutábamos, pero hoy estamos en otras condiciones gracias a la solidaridad, los cuidados y al avance de la campaña de vacunación”. “Estamos dedicándonos a lo importante y a lo esencial, trabajando para reconstruir lo que se perdió y para brindarles una mano a quienes peor la están pasando”, añadió.

Por su parte, el intendente Gasparini remarcó: “Después de años en los que no se pudo realizar ninguna refacción en las escuelas, ahora estamos visitando estas obras extraordinarias”. “También trabajamos en equipo en materia de seguridad, que es una de nuestras prioridades: contamos con un Centro de Monitoreo que está activo todo el día para que la gente pueda estar tranquila”, dijo.

Asimismo, en la sede de la Municipalidad las autoridades encabezaron la puesta en marcha de dos nuevos patrulleros para fortalecer la prevención del delito y la entrega de una ambulancia de alta complejidad para el hospital municipal.

“Venimos de una etapa en la que se hablaba mucho de la seguridad pero no se invertía lo suficiente: con el plan integral de seguridad no solo sumamos patrulleros, también hemos cumplido con una reivindicación histórica para que por primera vez los agentes de la Policía de la Provincia obtengan la misma remuneración que sus pares de las fuerzas federales”, sostuvo Kicillof.

En ese sentido, Berni señaló: “Donde hay problemas estructurales tiene que haber soluciones de fondo, por eso hoy no solamente estamos entregando patrulleros, que son la cara visible de nuestra Policía, sino trabajando en la profesionalización de la fuerza como nunca antes se hizo”. “Desde la Provincia estamos llevando adelante todas las acciones necesarias para contar con una Policía profesional que esté a la altura de las circunstancias para llevar tranquilidad a los vecinos”, agregó.

“Para construir el futuro que queremos a la salida de la pandemia necesitamos llevar desarrollo y crecimiento a cada rincón de la provincia de Buenos Aires”, concluyó Kicillof.

También estuvieron presentes el subsecretario de Transporte, Alejo Supply; el diputado nacional Eduardo Bucca; el legislador provincial César Valicenti; y el intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi.