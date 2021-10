“Los locos Addams 2”: una familia muy normal que siempre vuelve

En 1933, Charles Addams creó para la revista The New Yorker una serie de viñetas sobre una familia “muy normal”. “The Addams Family”, o como llegaría a Argentina, “Los locos Addams”, fue primero una tira cómica en la prestigiosa revista, y seguramente su autor no podía imaginar que en aquella extraña historia que satirizaba a las familias y de paso involucraba vampiros y monstruos se convertiría en un relato icónico para varias generaciones.

Porque casi 90 años después, “Los locos Addams” regresa al cine, en su formato animado por computadora esta vez. “Los locos Addams 2” es una secuela para toda la familia del sorpresivo éxito animado de 2019, que demostró que los Addams tienen todavía mucho para dar.

Y llega a las salas locales mientras Tim Burton prepara una serie sobre Merlina junto a Netflix, 30 años después de la tercera ola “Addams”: primero fue adaptada como la exitosa sitcom de 1964, en blanco y negro, diez años más tarde se realizó la primera de tres series animadas de la mano de Hanna-Barbera, y en 1991 llegó, claro, la primera entrega de la serie de películas encabezada por Raul Julia y Anjelica Huston que realizó Barry Sonnenfeld y conectó a la familia a otra generación que la vio en loop en los viejos canales de aire.

Pasaron tres décadas desde aquella versión modernizada de la serie televisiva y tira cómica, y alguien en los estudios Universal recordó que eran dueños de los derechos de la familia, y que no sería malo intentar algo: el resultado fue la cinta animada de 2019, dirigida por Greg Tiernan y Conrad Vernon.

Una película tan exitosa en su primer fin de semana de taquilla que allí nomás el estudio aprobó la secuela que llega ahora. En el apartado “doméstico” (Norteamérica), la primera parte recaudó 30,3 millones de dólares a lo largo de sus primeros cuatro días de exhibición, un buen dato que superó las expectativas de los analistas, y que se situó en un meritorio segundo puesto solo por detrás de “Joker”, que logró la medalla de oro el fin de semana con 55 millones de dólares. La película terminó con 203 millones recaudados, sobre un presupuesto de solo 24 millones.

La segunda parte de esta versión animada de los Addams es una road movie. La familia sale de su zona de confort, la mansión Addams, para salir de vacaciones. Es que el clan está en crisis, y por eso Morticia y Homero deciden llevar al grupo a Salem (lógico), aunque parando en algunas localidades célebres del folclore del terror norteamericano, como Sleepy Hollow, y también en lugares como Miami y las cataratas del Niágara.

El corazón de la historia, como siempre, es la familia. Como contó Oscar Isaac, la voz de Homero en la versión original, “todos pensamos que nuestra familia es rara, que ‘ay, si la gente se enterara de lo que hacemos o como somos nosotros…’ Creo que es una cosa con la que todos nos podemos identificar y los Addams juegan con esa idea”.

SE VIENE LA SERIE

La película llega algunos meses antes de “Wednesday”, la serie que Tim Burton prepara para lanzar en 2022 sobre la siniestra y astuta hija de la familia Addams, Merlina, que se llama Miércoles en la versión original.

En la misma, Jenna Ortega dará vida a la protagonista, mientras que Luis Gusmán se ocupará del papel de Homero y Catherine Zeta-Jones ha sido la elegida para interpretar a Morticia. Burton debutará como director de una serie televisiva con este proyecto.

Netflix detalló que Burton, quien también será productor ejecutivo, estará acompañado en esta serie por Alfred Gough y Miles Millar, quienes fueron los máximos responsables de las aventuras de Superman en “Smallville” (2001-2011).

La escalofriante pero muy divertida familia Addams encaja perfectamente en el singular, imaginativo, sombrío y muy reconocible estilo de este director, claro está: en la carrera de Burton sobresalen películas como “Beetlejuice” (1988), “El joven manos de tijeras” (1990), “Ed Wood” (1994), “El gran pez” (2003) y “El cadáver de la novia” (2005).