Güemes volvió a saltar a la punta en la Zona B

Güemes de Santiago del Estero alcanzó ayer en forma provisoria lo más alto de la zona B de Primera Nacional, al igualar 1-1 con San Telmo en uno de los adelantos de la 29º fecha del campeonato.

En el estadio Arturo Jiya Miranda de la capital santiagueña, el equipo local se adelantó con una conquista de Nahuel Zárate, a los 3 minutos de la primera etapa.

El conjunto ‘candombero’, que dirige Pablo Frontini, estableció la igualdad a través del delantero Thomas Amilivia, al minuto 35 del mismo período.

Con esta igualdad, Güemes llegó a las 45 unidades en la clasificación y niveló la línea de Barracas Central (jugará hoy ante Independiente Rivadavia) en la cima.

Mientras que San Telmo, que cortó una racha de dos triunfos en hilera pero lleva cuatro cotejos sin perder, se acomodó en las posiciones con 37 unidades, a 4 de la zona de ingreso al Reducido.

La jornada continuará hoy con el siguiente programa de partidos:

Zona A: Quilmes vs. Atlanta (15:35, TyC Sports) y Alvarado vs. Estudiantes de Caseros (16:30).

Zona B: A partir de las 15, Tristán Suárez vs. Brown de Adrogué y Gimnasia de Jujuy vs. Brown de Puerto Madryn. A las 15:30, Deportivo Morón vs. Villa Dálmine y Barracas Central vs. Independiente Rivadavia. Y a las 16, Almagro vs. Defensores de Belgrano.

Primeros puestos: Zona A: Almirante Brown, 51 puntos; Tigre y San Martín de Tucumán, 46; Quilmes, 45; Belgrano, 42; Agropecuario y Gimnasia de Mendoza, 41; Atlanta, 34 puntos.

Zona B: Güemes de Santiago del Estero y Deportivo Morón, 45; Ferro, Brown de Adrogué y Deportivo Morón, 41; Independiente Rivadavia, 40; Tristán Suárez, Defensores de Belgrano y Gimnasia de Jujuy, 38; Almagro y San Telmo, 37.