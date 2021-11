Hebe de Bonafini volvió a críticas a Alberto Fernández: "Es un blandito"

La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, volvió a criticar muy fuerte al presidente Alberto Fernández, dijo que no participa de los actos del Gobierno porque "hay muchos bichos" e "hipócritas" y que sólo participará del cierre de campaña si la llama Cristina Kirchner.

En declaraciones a la prensa, la dirigente sostuvo que "el propio Presidente me llamó por teléfono para que esté" en el acto en Morón. "Me dijo que para él era un placer que participara, pero para mí no era un placer. No fui", afirmó.

"Acá tenemos muchos blanditos. No sólo el Presidente, hay unos cuantos", indicó Bonafini, de quienes dijo "no les importa la patria, ni el país, ni la gente ni nadie" y se mostró poco confiada en que el Gobierno llegue a un acuerdo con el FMI: "Creo que no vamos a poder pagar. Y vamos a tener que ir cediendo a lo que el pueblo le pidió al Presidente en la Plaza, no pagar".

Respecto del cierre de campaña del Frente de Todos, previsto para el próximo sábado, indicó que no irá: "Salvo que me invite Cristina, no voy. No me gusta estar ahí, porque no te quieren, vienen y te besan. Son tan hipócritas. Un día me pasó: vino Daer, y todavía tengo el beso clavado en la mejilla. Es terrible. Cuando vas a esos lugares, te pican todos los bichos. Y ahora hay muchos bichos", agregó.