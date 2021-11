Susana Giménez entrevistará a Wanda Nara en París

El episodio Wanda y Mauro, sigue dando que hablar. Habrá mucho por saber de conocido conflicto, entre engaños y mentiras. Ahora, Susana Giménez confirmó este jueves a la noche por Telefe que en pocos días se reencontrará con Wanda Nara en París para hablar de todo, y claro está, en especial sobre su crisis con Mauro Icardi por su complicado affaire con Eugenia la China Suárez .

En un clásico mano a mano desde su casa en Miami con Marley, la conductora dio detalles de su relación con la empresaria, reveló por qué la adora y recordó cuando hace más de 10 años, le preguntó en vivo si era virgen.

"Se fueron a Dubai, están reconciliándose parece", le dijo Marley. "Ay mi amor, está bien. ¿Qué pareja no tuvo algún problema alguna vez? ¡Por favor! Yo lo que vi cuando estuve con ellos en Milán y pude ver que se amaban profundamente y él es divino y ella también", aseguró la también actriz y ex vedette.

Entonces Marley recordó que su hijo, Mirko (4), e Isabella nacieron el mismo día aunque en años distintos (la nena es un año mayor) y que ella le dio su primer beso a su primogénito cuando él y Wanda viajaron juntos a Tailandia, hace poco más de dos años, para filmar un especial de su programa. "Va a ser buenísimo ese encuentro con Wanda, queremos escuchar su palabra", agregó el papá de Mirko.

"Yo quiero saber lo que dice. Ella a mí nunca me miente. ¿Te acordás cuando decía que era virgen? Vino a mi programa y yo le pregunte: 'Wanda, todos dicen esto...' y me dijo 'Yo a vos no te puedo mentir Su, es mentira. Lo hice por publicidad'", recordó Susana entre risas.

"¿No era virgen?", le preguntó, entre risas, irónicamente Marley. "Por eso yo la adoro desde ese momento. Aparte la vi cómo se manejaba en Italia, cómo manejaba la casa, los chicos, el servicio, me encantó", agregó la conductora estrella de Telefe.

Vale recordar que por estos días Wanda y Mauro siguen de vacaciones en Dubai, ciudad a la que llegaron este miércoles en un vuelo comercial. Se sabe que están juntos porque ambos comparten fotos y videos en sus redes sociales desde los mismos lugares. Asimismo, el jugador del PSG sigue subiendo publicaciones con su esposa en la que aparece abrazándola y besándola en el cachete. Y Wanda por su parte sigue en silencio, sin mención alguna.