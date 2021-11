Una historia increíble detrás del gesto de "Dibu" Martínez con un chico

Emiliano Martínez, el golero del seleccionado argentino, no sólo provocó los mejores comentarios por su sensacional actuación ante Uruguay, sino que también acaparó los elogios con el gesto que tuvo con un chico.

Las crónicas periodísticas al respecto destacan que, una vez finalizado el compromiso, cuando el combinado albiceleste se disponía a subirse al micro para emprender la vuelta, Emiliano Martínez se acercó al público para regalarle a un niño su buzo con los autógrafos de todos los futbolistas del plantel comandado por Lionel Scaloni (sobresale la firma del capitán Lionel Messi).

Poco después cuando un canal deportivo habló con el joven argentino radicado en Uruguay salió a la luz una increíble historia: El afortunado chico no era el autor del cartel que decía "¿Dibu, me regalás tu camiseta?".

"Entré al vestuario, vi un cartel que estaba tirado y me lo quedé. No lo escribí. Lo encontré tirado en las escaleras del vestuario y me lo quedé", comenzó su relato. El niño en cuestión subió la pancarta cuando el portero pasaba por su zona, y unos minutos después el deportista los sorprendió con un inesperado regalo. "DIbu sos un capo, sos el mejor arquero del mundo", soltó con una enorme sonrisa en su rostro. "Sos mi ídolo, te amo", añadió otro de los jóvenes.