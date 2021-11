Con la Municipalidad blindada, en La Matanza pidieron más seguridad

Familiares de víctimas de la inseguridad y vecinos de distintas localidades del oeste del Conurbano, realizaron una manifestación en la localidad de San Justo, cabecera del partido de La Matanza, en reclamo de mayores medidas de seguridad.

La denominada “Marcha de las velas” fue convocada a través de las redes sociales y, generó algunos cruces desde el mediodía, varias horas antes de su realización, ya que la Municipalidad apareció completamente vallada y con unos 1.500 policías para tareas de custodia y prevención de incidentes.

Esa especie de “militarización” de la plaza central de San Justo fue lo que provocó duras críticas a las autoridades locales, pero también a Sergio Berni y hasta el propio Aníbal Fernández.

Desde temprano, los familiares de víctimas de hechos de inseguridad colocaron banderas sobre las rejas, mostraron pancartas y elevaron su voz con distintas proclamas.

Una de las frases más fuertes fue “No, ya no quiero verte llorar que sino yo no descanso en paz…Alexis siempre presente”, y el rostro del joven asesinado dibujado.

Su madre contó que reclamaba justicia por su hijo Alexis Flores, víctima de un homicidio el 27 de marzo de 2016 en La Matanza, cuando en un intento de robo “lo embistieron y lo tiraron a las vías del tren”, mientras circulaba en una moto.

“Hace seis años que mi hijo no tiene justicia, era un excelente chico”, señaló la mujer, que luego lloró desconsoladamente frente al rostro de Alexis de la bandera.

A su lado, familiares de Alan Bravo, asesinado el 23 de enero de este de un balazo en el tórax cuando intentaron robarle su automóvil en la localidad de Lomas del Mirador, colocaron un banner con fotos del joven y el reiterado reclamo de justicia.

“Ayudaba a todos los chicos de puerta de hierro, les daba de comer, a la gente de la calle los levantaba, él siempre decía que los sueños se cumplen trabajando”, relató la madre, que vestía una remera con su foto.

Llegada la noche, los manifestantes encendieron gran cantidad de velas y continuaron con el reclamo de mayores medidas de seguridad en todo el oeste del Conurbano.

Las historias se repitieron entre los asistentes a la marcha. María Eva (68) y Norma (42), madre e hija, sostenían sus velas con una mano y con la otra acompañaban el ritmo del cántico de guerra contra el intendente local.

“¿Esto es acercarse al pueblo? Es la primera vez en 50 años que no los voy a votar. Me llamo María Eva, peronista de toda la vida, pero este peronismo millonario, con dirigentes que nadan en la abundancia no me representa en nada. Siento asco y vergüenza”, dijo la mujer en medio de la protesta.

A su lado, su hija Norma tenía ojos de furia e indignación. “Pienso en mi hija de 16 años que no sale a la calle, no quiere salir sola ni con su novio, no sabe manejarse en la calle, no pueden ir a una plaza. Me dice ‘mamá, esto no es vida, me quiero ir’, y me genera impotencia no poder ayudarla. Me banco no tener plata, pasar días muy ajustados, sin trabajo, pero estar encerradas después de una pandemia es humillante”, agregó mientras la gente se hacía sentir.

“Abrí la plaza la p...que te parió”, gritaban muchos con bronca y empalmaban con insultos.

“Querían bajar la marcha, quieren silenciarnos, prohibir prohibirnos la circulación. No lo van a lograr. La Matanza está empezando a estar unida contra los chorros”, aseguró Marisol (35), que hacía flamear, una y otra vez, una bandera argentina.