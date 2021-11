La sociedad de Juntos, entre festejos y desafíos que vienen

La sociedad política de Juntos corporizada en la Provincia por Diego Santilli y Facundo Manes, logró el objetivo primario de volver a derrotar al peronismo en la Provincia. No se trata de un dato menor aún cuando la diferencia que las dos listas de Juntos habían obtenido en las PASO, ayer cayó a 4 a 1,5 puntos.

Ese primer dato político vuelve sobre lo que ocurrió hace casi dos meses atrás. La virtud de la oposición de abrir una interna entre Santilli y Manes, terminó de ser decisiva para que Juntos robusteciera su oferta ante los bonaerenses.

En vista de lo que terminó ocurriendo ayer, la participación del neurocientífico fue decisiva. Aportó aire fresco a una alianza opositora que se vio de alguna forma reconfigurada con un alternativa novedosa y taquillera.

Juntos sin embargo debería tomar el pulso a algunas cuestiones. La lista de diputados nacionales obtuvo de acuerdo al recuento provisorio 3.476.000 votos que le sirvieron para ganarle al oficialismo. Sin embargo, se trata de una cosecha menor a la que logró la ex gobernadora María Eugenia Vidal hace dos años cuando fue derrotada muy ampliamente por Axel Kicillof. Fueron casi 400 mil votos menos que se esfumaron y que mudaron de dueño.

Quizás parte de ese caudal haya ido a engrosar las alforjas de José Luis Espert. El economista de Avanza Libertad pudo haberse transformado en un dique de contención para Juntos al transformarse en imán de aquellos votantes no sólo desencantados con el peronismo sino también con la coalición opositora y el recuerdo cercano del final de Mauricio Macri. Ayer se llevó 650 mil votos, dos diputados nacionales y tres legisladores provinciales.

La candidata antiabortista Hotton y sus 257 mil votos también pudo haber restado adhesiones a Juntos o, al menos, evitar que se sumaran a la lista de Santilli.

El resultado deja expuesta además otra cuestión: casi en forma invariable, la principal oposición al peronismo volvió a rondar los 40 puntos en la Provincia. Suficientes para ganar esta elección, pero que quizás no alcancen, como ocurrió en 2019, si el peronismo logra enderezar el barco de su gobierno rumbo a la pelea mayor que se disputará en dos años.

En términos de política interna, Santilli sale fortalecido en la carrera que seguramente largará en breve que tiene como meta la Gobernación. Pero un triunfo no tan contundente puede que no le reste bríos a rivales internos que venían amagando con desafiarlo. Ayer ya se escuchaban algunas voces que hablaban en ese tono. “Se ganó, pero por por apenas un punto a un gobierno que está en su peor momento”, analizaban dirigentes que resistieron hasta el final el desembarco del ex jefe de Gobierno porteño en la Provincia.

El exiguo resultado tampoco hará apaciguar al radicalismo, envalentonado en su intento para plantear la pelea por el liderazgo al PRO dentro de Juntos por el Cambio. En ese marco, vuelve a cobrar relevancia la figura de Manes, que aparece como una de las alternativas de la UCR para ir por la pelea presidencial.

Podría decirse que de cara a los reacomodamientos que vienen, el resultado electoral de Juntos deja abierto un abanico de posibilidades. Lejos de estampar una marca indeleble para 2023, abre alternativas y preanuncia reacomodamientos.

Juntos aprobó un examen sin que le sobrara mucho. Anotó la mencionada virtud de abrirse a expresiones nuevas, pero se trató de una victoria en la que también pesó con la contundencia de los números, el derrumbe del oficialismo en la Provincia, que perdió en dos años la friolera de 1,9 millones de votos. Ese número ayuda a comprender otra dato de la realidad: Juntos parece contar con una clientela electoral más o menos fija. Pero al mismo tiempo, le cuesta ampliar esa taquilla. Para colmo le apareció Espert con una canasta en mano que recolecta por derecha. Ese es el otro desafío que afronta Juntos: buscar ampliarse para no quedar atado al techo del 40 por ciento.