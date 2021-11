Mujer mató a puñaladas a su ex pareja, en la calle

El hermano del ex futbolista Maximiliano “Chanchi” Estévez fue asesinado a puñaladas en el pecho cuando conversaba con un conocido en el barrio de Parque Patricios, y por el crimen fue detenida su ex pareja, quien quedó filmada por cámaras de seguridad atacando a la víctima, informaron fuentes policiales. Juan Domingo Estévez (42) fue ultimado cerca de las 16 del lunes en Dean Funes al 2000 y murió allí mismo. A partir de los testimonios recolectados en la zona y a las imágenes del hecho captadas por una cámara de seguridad, los policías lograron determinar que el crimen había sido cometido por una mujer, ex pareja del fallecido, luego de mantener una discusión en la calle.

En las imágenes se observa que Estévez, también conocido como “El Mono”, estaba sentado en el umbral de una casa junto a otro joven y que en cierto momento aparece caminando una mujer que, al estar frente a él, le aplica al menos dos puntazos en la zona del abdomen.

El hombre logró levantarse e intentó ocultarse detrás de un contenedor de basura, tras lo cual mantiene una discusión con la mujer, quien se aleja del lugar caminando.

Aún lúcido, Estévez persiguió a su agresora unos metros y se observa que le arroja algo, pero finalmente cae malherido.

Con los datos obtenidos, la División Sumarios y Brigadas de Prevención de la Comuna 4 logró detener a la sospechosa.

“Es doloroso, sobre todo por sus hijos, al ver esas imágenes del video. Es una cagada la manera en que lo matan”, dijo ayer “Chanchi” Estévez, exfutbolista de Racing en el equipo que salió campeón en el 2001, en declaraciones a TN Deportivo.

Un amigo de la víctima refirió que Juan Domingo se había separado de la mujer hacía más de un mes y que ella “ya había apuñalado a un par de pibes”.