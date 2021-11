Allanaron un taller mecánico en Villa Elvira y secuestraron dos motos robadas y autopartes

El dato con el que contaban los investigadores aludía a que en un taller mecánico de Villa Elvira llamado "El Tilín", se venían realizando reparaciones de motos y al menos en algunos casos de manera presuntamente irregular.

A partir de una investigación efectuada por efectivos de la comisaría novena, se estableció que esa actividad se desarrollaba en una vivienda particular emplazada en 9 y 86.

Con el dato que apuntaba a que allí "se encontraban vehículos robados y auotpartes de dudosa procedencia", el personal de esa dependencia realizó la inspección, constatándose que entre los rodados que estaban en reparación por desperfectos mecánicos había dos motos con pedido de secuestro por robo. Se trata de una moto marca Suzuki AX100 con numeración de cuadro suprimidad y el cuadro de una Suzuki AX100 con numeración adulterada.

Ello debido a que habían sido oportunamente sustraídas a principios de mes en 12, entre 61 y 62. Por consiguiente, se aprehendió al dueño del taller y se incautaron los rodados y de varias autopartes, al tiempo que en esa seccional se instruyeron actuaciones caratuladas “hurto agravado de moto vehículo” y se continúa adelante con la investigación del caso.

Entre las autopartes que se hallaron figuran un tanque de Nafta marca Suzuki AX100 (El cual resulta pertenecer a rodado resultaba sustraído y mencionado en IPP para secuestro); varios tanques de Naftas de Motocicletas 110cc; Ópticas y Luces varias; Cachas, Colines, Mascaras y estéticas de Motocicletas; Tapas de Motor, Cilindros, Embragues, etc., de diversas Motocicletas; Juego de Pedaleras Cromadas, Parillas, etc; Caños de Escapes de Diversos Modelos; Amortiguadores, Guardabarros, Apoya Pies, etc.