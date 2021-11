La zona Norte del Gran La Plata, otra vez en alerta por las tomas de terrenos

La problemática de la ocupación ilegal de terrenos volvió a poner en alerta a la zona Norte del Gran La Plata y este martes se sumó ahora un intento que derivó en un operativo con varios arrestos en un área limítrofe entre City Bell, Villa Elisa y Arturo Seguí.

Una vecina de las inmediaciones de 426 entre 137 y 138, se topó con una escena inquietante, que se desarrollaba en el interior de un terreno de dos hectáreas, libre aún en un barrio en crecimiento, que incluye hasta una urbanización cerrada.

“No hubo intentos antes, pero podía esperarse porque el terreno es grande y está desprotegido de cercos”, analizó la mujer, quien prefirió reservar su identidad. Los movimientos de un grupo de “unas 15 o 20 personas”, derivaron en comunicaciones entre vecinos y una denuncia ante el 911.

Oficialmente se informó que en esa zona hubo este martes unas personas aprehendidas.

EN EL PARQUE PEREYRA

Como se publicó, el Parque Pereyra Iraola fue escenario de un nuevo capítulo de tensión en la región por la usurpación de terrenos, según una denuncia pública realizada por guarpaparques del predio.

Según denunciaron, el hecho ocurrió en horas de la noche del domingo, cuando un grupo de personas habría intentando afincarse. El episodio motivó la intervención del personal de guardia y un alerta Policial, según se indicó.

“El trabajo en conjunto entre guardaparques y policías, una vez más impidió que se realizara la toma de tierras. Pero se retiraron no sin antes amenazar que como no les permitimos instalarse volverán con 50 familias de la agrupacion a la que pertenecen. Es por eso que a estas horas hay una guardia permanente no solo en ese lugar sino en todo el sector”, se informó a través de un perfil en una red social donde se expresa habitualmente el personal del Parque. “Queremos recordar a la población que el Parque Provincial Pereyra Iraola no puede solucionar la problemática habitacional ni la real necesidad de tener un lugar para tener su tierra y su casa propia. Que somos conscientes que es una deuda de los sucesivos Gobiernos con los ciudadanos”, indicaron.