Dos motochorros asaltaron una fiambrería de Ringuelet y fueron atrapados en El Mercadito con el botín

Al menos dos sujetos asaltaron en horas de la mañana a un comerciante de Ringuelet al que encañonaron para sustraerle una suma de dinero que tenía destinada al pago de proveedores.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 8.00 de la mañana en la intersección de las calles 7 y 511. Sergio, la víctima del asalto, se encontraba como todos los días llevando adelante la apertura de su fiambrería cuando ingresaron dos sujetos de los que nunca sospechó ya que saludaron y consultaron por el precio de una gaseosa como cualquier otro cliente.

Pero la pantalla de que estaban interesados en comprar duró menos de 30 segundos ya que, una vez que se aseguraron de que la víctima se encontraba sola en el local, lanzaron su ataque. Mientras uno se ubicó en la puerta del comercio, otro fue con la gaseosa en una mano y un arma en la otra hasta el mostrador.

Apuntándole con la pistola a su cabeza le exigió que le entregara dinero. Fue así que Sergio optó por darle un total de 50 mil pesos con los que debía pagarle a algunos proveedores. Tras recibir el dinero, los sujetos salieron del local, se subieron a la moto que habían dejado estacionada y desaparecieron de la escena.

Pese a la actitud de Sergio de no resistirse "para no sufrir un daño mayor", su bronca y su impotencia pudieron más y fue así que se subió a su auto y salió en busca de los ladrones.

"Nunca tuve la intención de hacer justicia por mano propia. Por ahí salís con calentura y los pisas y ya sabemos cómo termina eso. Dejé a mi pareja a cargo del local y con la cabeza fría me fui a ver si los podía encontrar. Mi intención era ir pasando data a la policía para que actuara", explicó.

Lo concreto es que nunca se los pudo cruzar pero si pudo hablar con un conocido que le indicó que había visto entrar a El Mercadito a una moto acelerando a fondo con dos sujetos a bordo.

Desesperado, Sergio transmitió el dato y la policía montó un operativo en la zona para dar con los malvivientes. Dos mujeres policías que se encontraban patrullando el barrio se toparon con una discusión entre un hombre y un joven cuya indumentaria y características físicas coincidían con las descritas por el comerciante.

Tras detener al sujeto, el dueño de la finca le dijo a la policía que lo había agarrado cuando intentaba esconderse en el fondo de su vivienda. Se encontraban en plena detención cuando hizo su aparición en la escena el segundo sospechoso. Tras saltar un cerco comenzó a correr por la calle con dirección al corazón del barrio.

Una de los policías lo persiguió a pie y logró interceptarlo en la esquina. Ambos fueron trasladados a la comisaría y allí se constató que llevaban entre sus pertenencias un total de 50 mil pesos y que eran menores de edad.

Con el correr de las horas, los jóvenes de 15 y 17 años, que a decir de fuentes policiales no es la primera vez que delinquen, fueron entregados a sus padres tal como lo establece la ley.

En tanto, el comerciante pudo recuperar su dinero y cancelar la deuda que tenía con sus proveedores. "La policía se portó muy bien conmigo y me ayudó. Uno trabaja todos los días y se esfuerza para hacer las cosas bien. Este robo me podría haber arruinado el mes. Así que agradezco que pude recuperar la plata. Pero más agradecido estoy de que no me hayan matado. Uno escucha todos los días que la calle está difícil y que te matan por nada. Es un error decirlo. Ya sé. Pero menos mal que no me pasó nada", sostuvo.