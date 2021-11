Atacó con un cuchillo a su ex novia en Berisso, porque “es mía”: lo detuvieron

Un hombre de 34 años fue detenido en Berisso, acusado de agredir con un cuchillo a su ex pareja en 175 entre 33 y 34, de esa localidad, el 31 de agosto. Según denunció la víctima a los policías que la encontraron con la ropa rasgada y llorando, su ex pareja se había presentado para amenazarla diciéndole que “era suya y si no volvían ‘no había muchas vueltas”.