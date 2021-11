Piden medidas para evitar que las muertes viales vuelvan a crecer

La pandemia produjo un fenómeno sobre fatalidad vial que nunca se había visto en nuestro país. Por las restricciones en la circulación, el número de muertes viales se retrotrajo por primera vez a lo registrado una década atrás: durante el primer semestre de este año se registró la cifra más baja de ellas desde 2008, un avance que las organizaciones del sector no quieren que tenga vuelta atrás.De ahí que en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Tránsito, que se conmemora mañana, exigen medidas concretas para evitar que esta estadística vuelva a subir.

“En los últimos 25 años murieron en Argentina 184.612 personas, lo que equivale a un promedio de 20 por día. No es solo un número. Tienen rostros, historias y familias”, señalan desde la Asociación Civil Luchemos por la Vida, que este año lanzó un video con imágenes de víctimas para concientizar sobre el enorme dolor que deja la siniestrialidad vial.

Los familiares de víctimas mortales de siniestros viales “necesitan apoyo gubernamental para afrontar la pérdida, requieren atención psicológica y asesoramiento legal desde la primera hora, y después, para poder sobrellevar su duelo y no resultar victimizados por segunda vez por el Estado”, reclamaron desde la organización.

Pero además “también necesitan que las autoridades asuman su responsabilidad con todas las acciones necesarias, para aumentar la seguridad vial, como propone el Plan Mundial para el Decenio de Acción y disminuir significativamente el número de víctimas en el tránsito”.

Para Viviam Perrone, representante de Madres del Dolor, “no hay controles, no hay legislación adecuada, no hay aplicación de la existente, no hay sanciones, no hay campañas, no hay educación vial”.

CERO ALCOHOL

Madres del Dolor se reunió esta semana con las autoridades municipales de Berazategui para presentar tres ordenanzas: la de alcohol cero; la de reducción de velocidades en las calles de barrios y la difusión de una guía para víctimas, iniciativas que aspira a extender a otras ciudades del país.

En abril, la Agencia Nacional de Seguridad Vial presentó al Congreso el proyecto de Ley de Alcohol Cero, que elaboró junto a asociaciones de víctimas que integran el comité consultivo, el Ministerio de Salud y Sedronar.

La iniciativa propone que “ninguna persona pueda conducir cualquier tipo de vehículo con motor dentro del territorio nacional con una concentración de alcohol en sangre superior a cero”.

Mientras se espera el debate parlamentario, la normativa de alcohol cero al volante está vigente en siete provincias: Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro y Santa Cruz, y también en ciudades como Santa Fe, Rosario y Mar del Plata y en varias localidades bonaerenses como Moreno, Tigre, General Rodríguez, Ezeiza y Ramallo.

Según las estadísticas relevadas por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), citadas por Martínez Carignano, en los distritos donde la tolerancia de alcohol al volante es cero “en los controles los resultados son mejores”.

LEVE REPUNTE

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) precisó que entre enero y junio pasado, período en el que ya había pocas restricciones y la circulación era similar a la de 2019, murieron 1.675 personas como consecuencia de siniestros viales. Esta cifra fue la más baja de los últimos trece años, sin contar el 2020 en el que la circulación estuvo varios meses restringida sólo al personal esencial y por lo tanto la cantidad de vehículos en las autopistas, rutas y calles era muy escasa.

En un nuevo informe, actualizado hasta el 30 de septiembre, la cantidad de personas que murieron por siniestros viales trepó a 2.678 y la provincia de Buenos Aires fue la jurisdicción con más muertes (579), seguida por Santa Fe (278).

Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que cerca de 1,3 millones de personas mueren anualmente como consecuencias de siniestros viales y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales como consecuencia de los mismos.

Estas cifras la posicionan como una epidemia mundial, aunque el problema de la inseguridad vial no siempre suele ser abordado como un problema de salud pública por los Estados, según expresan las distintas organizaciones que trabajan en la temática y exigen que se tomen medidas para contrarrestarlas.