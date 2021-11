Cuerpos perfectos en la playa: el peligro de las dietas urgentes

Cuando los primeros calores ya se han instalado sobre nuestra región y las vacaciones asoman como un disfrute cercano, la posibilidad de “pasarlo bien” cerca del mar y junto a la arena ya es una meta para muchos. Sin embargo, para tantos otros esta época también se presenta como un desafío no exento de temores, en el que la imposición de lucir cuerpos perfectos puede llevar a búsquedas peligrosas, como la adopción de dietas milagrosas, de ejercitaciones para las que el cuerpo propio no está preparado, o al daño psicológico de creer, como plantea Lala Pasquinelli, la fundadora de la organización “Mujeres que no fueron tapa”, “que si el cuerpo tiene la forma que tiene, es un cuerpo inadmisible”.

Es así que en estas búsquedas urgentes para llegar a la playa con el cuerpo perfecto, lo que se pone en juego, muchas veces, es la propia salud.

“La búsqueda constante de bajar rápido de peso y sin importar futuras consecuencias – sostiene la licenciada en Nutrición Noel Argüello - no hace más que potenciar el incremento de cuentas de redes sociales que ofrecen soluciones mágicas, y el peligro de esto es que esos usuarios, que crecen a pasos agigantados, son administrados por personas que no están capacitadas y carecen de una matrícula que avale el ejercicio de vender planes de alimentación. Estas cuentas prometen a las personas adelgazar de manera rápida y fácil, con el riesgo que implica creer en falacias y mentiras alimentarias”.

“Los falsos estándares de belleza impuestos por la sociedad - señala por su parte el doctor Juan Carlos Marcillo, médico generalista – pueden conducir a enfermedades como la anorexia, bulimia, ansiedad, depresión y deficiencias nutricionales graves, entre otras alteraciones psicoemocionales, físicas y metabólicas, que hasta pueden poner en peligro la vida de las personas, además de afectar el núcleo familiar”.

LAS DIETAS PELIGROSAS

Muchas veces, la palabra “dieta” puede sugerir una abstinencia parcial o total de alimentos, o una asociación directa con términos como sacrificio, sufrimiento, imposible o insostenible, lo que suele provocar en cualquier persona que presente un exceso de peso, una sensación difícil y frustrante.

“Es por esto – señala el doctor Marcillo - que la sociedad debe entender la importancia de mantener un buen estado de salud sin caer en tendencias o conductas negativas que pueden perjudicar a una persona, tratando de evitar seguir dietas milagrosas o preparados mágicos para bajar de peso, o caer en dietas realmente restrictivas, ya que esto puede generar una deficiencia de micronutrientes como el hierro, zinc, manganeso, níquel, cobre y cobalto, oligoelementos relacionados íntimamente con la regulación inmunológica, o el selenio, metal indispensable para el mantenimiento del sistema antioxidante humano, además que su deficiencia deteriora la producción de anticuerpos que nos defienden de virus y bacterias. Y en cuanto al exceso de peso, hay que comprender que puede ser un problema que debe ser afrontado de forma responsable, dejar de verlo como una “condición”, y darle la importancia que se merece, realizando un tratamiento multidisciplinario, con acompañamiento médico, nutricional y psicológico”.

También, en esta época, circulan ideas que se instalan sugiriendo, por ejemplo, que el jugo de limón desintoxica o depura, que la fruta por la noche y beber agua en la comida engordan, o que las dietas de jugos o caldos son las más eficaces, o que tomar agua de limón en ayunas ayuda a eliminar grasa.

“Son todas creencias erróneas – señala la nutricionista Noel Argüello – y es desde esas creencias donde empiezan a surgir los mitos alimentarios. Seguir estas recomendaciones, muchas veces puede ser perjudicial para la salud, por lo que siempre es importante consultar a un profesional de la salud para que pueda tener control del paciente y lo ayude a encontrar una mejor calidad de vida. Particularmente, estoy en contra de la demonización de los alimentos, de los suplementos y alimentos mágicos, batidos detox, retos para adelgazar, creencias falsas y dietas extremas, ya que los expertos en nutrición son los únicos profesionales capacitados para comunicar responsablemente, sin sesgos, información culturalmente adecuada, basada en evidencia científica y médicamente apropiada acerca de los alimentos y su impacto sobre la salud”.

LAS IMPOSICIONES DEL “CUERPO PERFECTO”

Distintas organizaciones, desde hace un tiempo, vienen impulsando campañas para concientizar y a la vez romper con algunos falsos estereotipos impuestos por la sociedad, y entre las consignas sostienen frenar la discriminación hacia personas que padezcan de cualquier grado de exceso de peso; eliminar los falsos estereotipos de belleza, entendiendo que cada cuerpo es distinto; o difundir el peligro que pueden causar ciertas dietas de moda.

“Lo importante es aceptar nuestros cuerpos y buscar siempre nuestra propia versión saludable sin compararnos con el resto – apunta el doctor Marcillo – y entender que no hay alimentos malos, que cada alimento tiene un valor nutritivo que brinda salud a nuestro cuerpo, que una comida puede ser deliciosa y sana a la vez, y que el ejercicio físico, siempre de acuerdo a las posibilidades de cada uno, siempre será un aliado”.

“Todo lo que hay que hacer para no tener panza -sostiene Lala Pasquinelli, referente de “Mujeres que no fueron tapa” - es algo completamente antinatural, mientras que lo que nos sucede a todas naturalmente, que es tener panza, está vedado. Es así que cuando hablamos del modelado de los cuerpos, no es que estamos hablando exclusivamente de la panza, sino de todo lo que implica exigirnos esto de no tener panza, que en el fondo lo que plantea es que si el cuerpo tiene la forma que tiene, es un cuerpo inadmisible. Si uno va viendo publicidades o imágenes de influencers, se nota que esto se va exacerbando porque ya no es sólo lucir la panza chata, sino que ahora lo que se exige es tener las costillas marcadas y una cavidad donde estaba la panza, que no está más. Y este modelo de nuestros cuerpos cada vez más pequeños, descarnados, desvitalizados, es una invitación a la desaparición, a esto de no ocupar espacios literal ni simbólicamente. Esto de las costillas sobresaliendo, también habla de desvitalización, de no comer, de no alimentarse, de no nutrirse, con todo lo que esto implica para aquellas personas con desórdenes alimentarios o en riesgo de tenerlos”.

De acuerdo a este movimiento, quienes en mayor medida sufren estas imposiciones, son las mujeres.

“Es que a las mujeres -señala Pasquinelli – nos vienen diciendo desde muy pequeñas que había que “meter la panza dentro”, con todo lo que implica esta restricción. Y lejos de alivianarse, esta exigencia va en aumento. Esto no es una crítica a las mujeres que encarnan el modelo hegemónico de corporalidad, sino al modelo mismo que nos exige a todos los cuerpos no tener tejido y enseñar los huesos a pesar de que eso implica exponernos al hambre, a la desvitalización, a la extenuación física o a las cirugías”.