Con críticas, Boudou lanzó su sector en el oficialismo

boudou, alicia castro y el ex vicegobernador mariotto/telam

El ex vicepresidente Amado Boudou, el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y la ex embajadora Alicia Castro presentaron ayer “Soberanxs”, una nueva corriente política que busca debatir sobre la deuda externa, el comercio exterior, la pobreza, el cuidado del ambiente y la soberanía alimentaria dentro del Frente de Todos.

“Soberanxs no viene a romper nada, viene a ayudar a sanar la patria con (el presidente) Alberto Fernández y con (la vicepresidenta) Cristina Fernández de Kirchner, con la tradición del peronismo para tener una patria libre, justa y soberana”, anunció Boudou desde el escenario que compartió con Mariotto y Castro en el Centro Cultural Mugica del barrio porteño de San Telmo.

En ese sentido, el condenado exministro de Economía sostuvo que “queremos que sea un hecho natural ganar las elecciones de 2023, a eso venimos a aportar”.

“Proponemos algo que hace mucho decimos y escuchamos en boca del Presidente el último miércoles. Las discusiones tenemos que darlas dentro del FdT, no tenemos que esconderlas”, remarcó Boudou.

El ex vicepresidente también se refirió a la relación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y dijo que “este problema no lo inventó Alberto Fernández, lo vino a heredar de Mauricio Macri y su gobierno”.

“No es una cuestión nueva, después del gobierno de (Juan Domingo) Perón, a mediados de los años ‘50, Argentina entró a ese organismo de la mano de la ‘revolución fusiladora’. El propio Macri confesó que le dieron un préstamo para llegar al final de la elección. Era un préstamo para que llegara a su segundo mandato. Ahí esta la ilegitimidad de ese crédito”, advirtió.

Boudou, por otra parte, también se refirió a los “presos políticos” y consideró que son víctimas “del sistema judicial”.

Por su parte, Mariotto sostuvo que “cerrar la grieta significa reconstruir la Argentina” para discutir proyectos, planes, con todos los sectores” y expresó que “con la justicia social y la grandeza de la nación vamos a discutir el programa para salir de esta situación”.

En tanto, Castro dijo que la pandemia de coronavirus “descorrió el velo de la violencia profunda de la desigualdades y demostró que el capitalismo no es compatible con la supervivencia humana” y sostuvo que “es hora, entonces, de proponer una nueva agenda de prioridades”.

LA PRESENCIA DE SALA

La dirigente Milagro Sala también estuvo presente en el encuentro a través de un video que envió para la presentación del espacio.

“Es importante el desafío que están tomando. Entiendo que van a discutir el no pago a la deuda con el FMI, la situación de los presos políticos en el país. Les deseo la mejor de las suertes. Patria sí, colonia no”, señaló Sala al cierre del video que grabó desde su casa, donde se encuentra detenida.

El lanzamiento de Soberanxs fue acompañado por una fiesta en la calle, en donde se siguió la presentación a través de una pantalla que se colocó en el exterior del centro cultural Mugica. Entre los asistentes pudo verse al concejal platense electo, Luis Arias.

También forman parte de Soberanxs el sociólogo Jorge Elbaum; el escritor Mempo Giardinelli; el referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) Nahuel Levaggi; el extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José “Pepe” Sbatella; la actriz Cristina Banegas; la economista Felisa Miceli; la historiadora Araceli Bellotta y el economista Hernán Arbizu.

En la presentación también estuvieron, entre otros, la diputada nacional del FdT Fernanda Vallejos; los metrodelegados Alberto Pianelli y Néstor Segovia; las actrices Luisa Kuliok y Rita Cortese, y el periodista Martín García.

Hubo, en ese marco, críticas al Gobierno. “Alberto Fernández asumió sin reglas de juego y sin programa. Cristina un día mandó un mensaje y lo eligió. Había que ganar y ganamos, bárbaro, pero ya pasaron dos años y Alberto sigue sin reglas de juego ni programa. Por eso perdimos las legislativas”, se quejó Mariotto.