Odontólogos: la votación suma tensión en la Caja

La apertura de las tres mesas para la votación presencial en el Distrito I de la Caja de Odontólogos de la Provincia pareció catalizar las tensiones de las últimas semanas entorno de la renovación del directorio de la entidad que maneja los aportes previsionales por el ejercicio de esa profesión.

A media mañana, cuando arrancó la elección entre dos listas, la única disputa en la Provincia tras las impugnaciones en tres distritos, la presencia de una veedora del Ministerio de Justicia Provincial, generó quejas del sector de oposición integrado en la lista Odontólogos en Lucha Argentina (OELA) que conduce la seccional regional del Colegio profesional. Según la queja, inicialmente se le impidió entrar. Desde la presidencia de la Caja se aclaró que la escena derivó de la falta de información oficial sobre esa presencia.

Finalmente, la abogada del área de Entidades Profesionales pudo observar el comicio en el que votaron 479 profesionales de la Región. A media tarde, se abrieron las urnas y se determinó que la lista Unidad y Gestión, en el directorio actualmente, obtuvo 250 votos ante los 224 de OELA. Hubo 4 en blanco y 1 impugnado.

El resultado final se conocerá el lunes 29 cuando se abran los sobres del voto por correo. Las 11 regiones en que se divide la Caja abarcan varios distritos y se habilita esa opción para toda la Provincia. Según datos de la Caja, en el Distrito 1 hay 1.400 profesionales en condiciones de votar sobre un padrón de 2.800.

La mitad, fue apartado del comicio por adeudar aportes. Marta Secreti, de OELA y presidenta del Colegio local, se quejó por este último cuadro: “fue una elección injusta porque sacaron una resolución por la cual quien estaba atrasado uno o dos días no podía votar. Eso me pasó a mí. Nunca, en 38 años, fui deudora. Simplemente, me atrasé uno o dos días. Con eso dejaron afuera a la mitad del padrón”.

La presidenta de la Caja, Rosana Asencio, indicó que no hubo cambios en ese punto: “eso está en el reglamento electoral. Dice que para votar hay que estar el día con las obligaciones y no tener suspensiones por el termino mínimo de 2 años. Más, se exige la declaración jurada de ingresos, pero se consideró que no correspondía por la situación de pandemia”, dijo. A la vez, indicó que se armó un padrón provisorio y quienes aparecían como deudores podían ponerse al día para votar.

Por carecer de competidoras, ya fueron consagradas las listas “Agrupación Uno”, del distrito 3; “Compromiso”, del 6; “Compromiso 7”, en el distrito 7; “Compromiso”, del 9; y “Pluralismo Independiente” del 11. El resto de los distritos tiene directores con mandato vigente.

El 11 integra a los jubilados de toda la Provincia, también con voz y voto en el directorio, órgano de decisiones de la entidad. Había quedado en el camino por una impugnación la lista opositora. Ayer, Yolanda Rodríguez, de ese espacio, renovó su reclamo: “En El Distrito 11 renunció la Junta Electoral porque vio irregularidades”, dijo y añadió que desde ese espacio “exigimos una nueva convocatoria a elecciones”.

Asencio, descartó esa opción: “se hicieron las presentaciones en los tiempos que debieron hacerse, se hicieron las observaciones y se revisaron ambas listas. De hecho, a la que ganó se le impugnó una hoja completa de avales y a la otra le faltaron 4 asambleístas y había avales duplicados”.