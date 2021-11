Banda asaltó a un hombre en su casa de Sicardi

Tres delincuentes cometieron un asalto brutal en una vivienda de Parque Sicardi, donde golpearon y amenazaron a un hombre que estaba solo, convencidos de que guardaba una suma en dólares que la víctima no tenía. Escaparon llevándose lo que encontraron y dejaron al dueño de casa en shock, confirmaron fuentes oficiales.

Ocurrió ayer a la mañana en una propiedad de 7 entre 634 y 635, donde un hombre de 58 años fue sorprendido por tres desconocidos que lo redujeron rápidamente, un poco por la prepotencia del número, y otro tanto por la efectividad de las amenazas.

“Tenían un arma de fuego y además lo golpearon”, supo este diario de fuentes calificadas.

Los intrusos querían dólares y no paraban de exigirsélos a su víctima, quien repetía que no tenía. Después de recorrer la vivienda y convencerse por ellos mismos de que el dueño no mentía, escaparon con alrededor de 100 mil pesos y un teléfono celular.

Después de que el hombre pudo pedir ayuda un patrullero se acercó a la escena y obtuvo datos de la banda, que logró escapar a pesar del operativo cerrojo que se montó para capturarla. Más allá del susto y los golpes, el damnificad no requirió asistencia médica. Instruye la causa la fiscalía de autores ignorados.