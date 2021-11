VIDEO. Locura y muerte en EE UU: una camioneta atropelló a varias personas en un desfile

Cinco personas muertas y más de 20 resultaron heridas este domingo cuando un automóvil arrolló un desfile navideño en Waukesha, ciudad de más de 60.000 habitantes en Wisconsin, Estados Unidos, informó la policía.

Los funcionarios aún recopilaban información sobre el incidente, que ocurrió poco después de las 16:30 locales (19:30 hora argentina), mientras se desarrollaba el desfile anual en la ciudad de Waukesha, un suburbio de Milwaukee, informó la agencia AFP.

"Una camioneta roja se metió en nuestro desfile de Navidad que celebrábamos en el centro", dijo a los periodistas el jefe de policía Dan Thompson. "Más de 20 personas resultaron heridas como resultado de este incidente", añadió. Más tarde se conoció que 5 murieron por el tremendo hecho.

"El Departamento de Policía de Waukesha recuperó un vehículo sospechoso. Es una investigación en curso", señaló el jefe policial, según quien fue identificada una persona de interés sobre el incidente.

Angelito Tenorio, quien se postula para el cargo de tesorero del estado de Wisconsin, estaba en el desfile y declaró al Milwaukee Journal Sentinel,que vio "una camioneta cruzar, simplemente pisó el acelerador y aceleró a toda velocidad a lo largo de la ruta del desfile". "Y luego escuchamos un fuerte estruendo, y solo llantos y gritos ensordecedores de las personas que fueron atropelladas por el vehículo", dijo, siempre según AFP.

Footage of the SUV entering another part of the crowd during the mass casualty event in Waukesha Wisconsin at a Christmas parade. pic.twitter.com/6rLE39w4gk