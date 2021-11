Poca afluencia a las urnas en las elecciones de Venezuela

CARACAS

En unos comicios donde la afluencia de electores pareció muy escasa, los venezolanos votaron ayer para elegir a sus gobernantes estatales y municipales.

Al cierre de esta edición no se habían difundido resultados de la votación, en la que no está en juego la presidencia de Nicolás Maduro. No obstante, para muchos la importancia de estos comicios radica en que se puso a prueba el sistema electoral de Venezuela, desacreditado por la inhabilitación de partidos y de algunos de los candidatos opositores más populares. También se esperaba que aportaran para verificar la pulcritud del proceso tras años de denuncias de abusos, según expertos.

“Sé que del voto del pueblo van a surgir decisiones que nos encaminan, que nos señalan el rumbo, el destino del país”, declaró Maduro a la prensa tras votar en un centro instalado en una escuela del barrio Fuerte Tiuna de Caracas, la mayor instalación militar del país. “Va a fortalecer el diálogo político, va a fortalecer la gobernabilidad democrática, va a fortalecer la capacidad para enfrentar los problemas, conseguir soluciones”, agregó.

En los comicios estatales y municipales, que suelen realizarse por separado, la abstención ha sido alta en el pasado. En el enrarecido clima electoral venezolano el proceso podría considerase exitoso si supera 50 por ciento de participación.

Luis Palacios, 72, dijo que salió a votar por su país y no por partidos ni dirigentes políticos. “Creo que Venezuela puede mejorar participando porque, bueno, ya no tenemos más ninguna opción”, estimó.

El oficialismo, que controla casi todas las instituciones (alcaldías, gobernaciones y la Asamblea Nacional o parlamento), es el favorito para adjudicarse la mayoría de los cargos. Entre más de 70.200 candidatos, se elegían 3.082 cargos, de ellos 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores de consejos estatales y 2.471 concejales municipales. En su mejor momento, la oposición conquistó seis gobernaciones y 76 alcaldías en 2008 y 2013, respectivamente.

observadores INTERNACIONALes

Las elecciones fueron monitoreadas por cientos de observadores, entre los que destacan los miembros de una misión de la Unión Europea -entre otros organismos independientes- en atención de una añeja exigencia de los adversarios del gobierno socialista.

La UE, motivada por los diálogos en México, aceptó la invitación de las autoridades venezolanas. El bloque, que el año pasado no reconoció los comicios legislativos, no participaba de un proceso electoral venezolano desde 2006.

Los comicios podrían marcar el surgimiento de nuevos liderazgos opositores

La misión europea divulgará un informe preliminar el miércoles y el próximo año presentará sus conclusiones y dará recomendaciones para futuros comicios. Por años, los comicios fueron “acompañados” por veedores en su mayoría miembros de organismos electorales multilaterales y regionales cercanos al Ejecutivo venezolano.

En rueda de prensa, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, Pedro Calzadilla, declaró que sólo hubo algunos incidentes aislados.

Los comicios también marcan el retorno a la senda electoral de los principales partidos opositores, que desde 2017 habían boicoteado los procesos electorales argumentando que no existían condiciones suficientes para garantizar que las elecciones fuesen justas y transparentes.

La decisión de participar se anunció en agosto después de meses de diálogos iniciales tras bastidores entre aliados del excandidato presidencial opositor Henrique Capriles y altos funcionarios del gobierno de Maduro, que hizo algunas concesiones.

En paralelo, los aliados del mandatario socialista se reunieron con representantes del líder opositor Juan Guaidó. Posteriormente, los aliados de Guaidó y el gobierno oficializaron y comenzaron diálogos en México.

DIÁLOGO SUSPENDIDO

Las conversaciones a mediados de octubre fueron suspendidas unilateralmente por el oficialismo en protesta por la extradición de uno de sus aliados, el empresario Alex Saab (considerado testaferro de Maduro), desde Cabo Verde a EE UU. Se espera que se reanuden tras las elecciones, aunque Maduro dijo que por ahora “no hay condiciones” para retomarlas.

Al margen de los resultados, los comicios podrían marcar el surgimiento de nuevos liderazgos opositores, consolidar otros y trazar las líneas a seguir por los adversarios de Maduro, que llegaron a estas elecciones diezmados por fracturas internas, en su mayoría concatenadas a sus fallidos intentos para desalojar del poder a los herederos de Chávez, que dominan la escena política desde 1999. (AP)