VIDEO. El drama de una platense a la que atropellaron y dejaron "tirada": buscan testigos

Regina Urbina vivió una pesadilla el pasado jueves y puede contar la historia de milagro. Esta mujer platense, vecina de Gonnet, contó que fue atropellada en 63 y 31 cuando iba a bordo de su moto, entre las 20:30 y las 21, y que el conductor del rodado huyó, dejándola tirada en plena vía pública.

Yesica Morinigo, hija de la víctima, dijo que "estamos con bronca y desesperados. La chocaron y la dejaron tirada en ese lugar sin saber si estaba viva siquiera". Luego agregó: "corrimos a verla, yo llegué a las 21 y casi la estaban subiendo a la ambulancia del Same". Según contó, a su madre la llevaron al Hospital Rossi por pérdida de conocimiento, traumatismo encéfalo craneal y distintas laceraciones.

"Estuvo bastante perdida, en shock, repitiendo lo mismo. Recién ahora se encuentra un poco mejor", precisó la mujer, quien además reclamó que "queremos ver las cámaras de seguridad, y ver quien fue pero la policía dice que eso puede tardar meses y años. ¿Cómo puede ser que alguien casi te mata en la vía pública y te digan que no van a hacer nada, mientras ella sigue con dolores de cabeza y de cuerpo, con heridas que se infectan y esa persona como si nada".

Regina, la víctima, en diálogo con EL DIA sostuvo sobre el incidente vial que iba conduciendo su moto Honda Wave y "cuando voy a pasar de la mano rápida a la lenta, veo por el espejo una camioneta a todo lo que da haciendo zig zag. Cuando me cruzo no me acuerdo nada más, sólo el golpe del casco contra el piso". En ese sentido agregó: "Los testigos dicen que me arrolló y la saqué barata. pensaron que me había pasado por encima".

Por otro lado contó que "estuve internada. Me costó relacionar la mente con el habla. Repetía mucho las cosas y me dolía mucho la cabeza. También tengo quemaduras de primer y segundo grado, que duelen mucho. Las heridas en el rostro dicen que van a quedar".

Ahora la familia busca testigos, por lo que aquellos que puedan aportar datos sobre el siniestro pidieron comunicarse al WhatsApp +54 9 2213 64-2780. También pueden hacerlo por mail a Yesik1488@gmail.com.