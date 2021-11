Salieron a caminar por Tolosa y los atacaron con una picana eléctrica para robarles

"Ya no se puede ni salir a caminar tranquilo". Esa fue la frase con tono de indignado de Jorge, una nueva víctima platense de la delincuencia, y que sufrió en carne propia la violencia de dos jóvenes ladrones..

El hombre salió ayer a la tarde a caminar con su mujer cuando en 525 entre 4 y 5 fue sorprendido por dos personas que iban a bordo de una bicicleta, quienes los amenazaron con una picana eléctrica con el objetivo de robarles lo poco que llevaban encima. "Eran dos jóvenes flacos con ropa deportiva, barbijo y gorra que andaban en una bicicleta", sostuvo el hombre, quien agregó que "los habíamos visto rondando, nos llamó la atención, y a las dos o tres cuadras nos interceptaron. Nos amenazaron con la picana eléctrica y mi esposa salió corriendo. Justo había gente cerca y por eso los enfrenté. Fue un momento en el que hubo gritos y caos, por eso se fueron".

Según contó Jorge, no es el primer robo de este tipo que sucede en el barrio ya que los vecinos, en los grupos de WhatsApp, habían contado tiempo atrás sobre los mismos ladrones y que actuaban bajo la misma modalidad. "Llamamos al 911 pero todo sigue igual. Parece que tienen permiso para robar en la zona. Nos dijeron que iban a mandar un patrullero pero no vino nadie", sostuvo, y agregó: "No me alcanzaron a tocar con la picana pero no sé qué pasaba si me tocaban".

Sobre cómo está la situación de seguridad en esa zona de Tolosa dijo: "Tiene épocas el barrio. Por los grupos de WhatsApp suelen contar que pasan cosas así, pero después pasa un tiempo y no te enterás de nada. Hay épocas como que recrudece y otras en que se tranquiliza".