Juan Manzur sobre el FMI: "Vamos a buscar por todos los medios un acuerdo"

El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, ratificó hoy que el Gobierno va a "buscar por todos los medios un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional", para lo cual está "trabajando con toda seriedad", al participar este mediodía de un encuentro organizado por el Consejo Interamericanos de Comercio y Producción (Cicyp).



"Sabemos que ordenar el problema (del endeudamiento con el organismo), resolverlo y concluirlo, nos va a llevar tiempo", dijo el funcionario, y sostuvo que la administración de Mauricio Macri llevará "una carga histórica, al facilitar una fuga de divisas irresponsable".



Manzur agregó que el Gobierno anterior dejó "una deuda brutal, que estamos viendo de qué manera se acomoda" y continuar con el proceso de crecimiento económico.



Ante un auditorio compuesto por los principales empresarios y directivos del país, en un encuentro realizado en el hotel Alvear, Manzur dijo a los hombres y mujeres de negocios que "el capitalismo es el modelo más eficiente para el desarrollo de nuestras energías productivas, pero tiene su tendencia a la concentración, lo que limita la distribución de los beneficios, por lo cual se necesita un Estado sólido y regulador que sostenga los equilibrios necesarios".



Tras las palabras de presentación a cargo del presidente del Cicyp, Daniel Funes de Rioja, quien subrayó la importancia de "vivir en el marco de la ley" para tener "previsibilidad y crecimiento", Manzur ratificó la decisión de "promover una alianza entre el Gobierno, el capital y el trabajo como modo de construcción de un sistema económico que fortalezca el crecimiento, incremente la productividad y aumente la competitividad".

LEA TAMBIÉN Más de la mitad de las empresas metalúrgicas solicitaron financiamiento productivo en 2021

En otro tramo de su exposición, el funcionario sostuvo que se buscará "fortalecer y dinamizar" los Consejos Económico y Social y el Público Privado para la Promoción de Exportaciones "para un desarrollo sustentable e inclusivo".



En lo que respecta al coronavirus, Manzur dijo que "estamos empezando un nuevo tiempo" ante la posibilidad de que se atraviese "la última etapa de la pandemia", aunque señaló que "estamos atentos, viendo la situación preocupante en otros países, de rebrotes, a causa fundamentalmente de las bajas coberturas de vacunación", mientras la Argentina está en ese sentido en "una posición de fortaleza".



Manzur resaltó que más del 80% de la población está vacunada con una dosis contra la Covid-19 y más de 60% con las dos dosis, lo que implica 36 millones en primer caso y más de 28 millones con inmunización completa, y afirmó que "la avanzada campaña de vacunación nos permitirá transitar mejor un posible rebrote".



Alentó luego un mercado interno sólido, demandante de bienes y servicios, para lo cual "no estamos enamorados de ninguna medida", alguna de las cuales fue necesaria para enfrentar la crisis sanitaria, social y económica, pero "nunca desalentaremos los mecanismos para promover el comercio y las exportaciones".



Insistió en que "tenemos que multiplicar nuestras empresas exportadoras, y aumentar la colocación de productos y servicios en cantidad y calidad", ya que el margen para crecer en esta materia "es enorme".



El jefe de Gabinete proyectó en ese sentido que durante 2022 se alcanzará un nivel de ventas al exterior de US$ 84.000 millones, mientras para 2023 se prevé llegar a los US$ 100.000 millones.