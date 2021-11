VIDEO.- Palpitamos el clásico platense: José Daniel Ponce ve muy bien al equipo de Zielinski

Se acerca un nuevo clásico entre Gimnasia y Estudiantes, y en la previa, José Daniel Ponce visitó la redacción de EL DIA para expresar sus sensaciones y palpitar este gran evento para nuestra ciudad. Emblema del Pincha en la década de 1980, e integrante del equipo campeón en 1982 y 1983 con Carlos Salvador Bilardo y Eduardo Manera, el "Bocha" es más que una palabra autorizada.

Actualmente -y hace más de dos décadas-, Ponce se encuentra viviendo en Chile y trabaja en una empresa ligada a la minería. A horas de partir al país trasandino, donde admitió estar "feliz y tranquilo junto a sus dos hijas", el ex jugador albirrojo contó cómo ve al equipo del Ruso Zielinski.

"Se viene un nuevo clásico y veo toda la expectativa de la ciudad, como es habitual. Estudiantes viene con una muy buena remontada, y Gimnasia también ha estado levantando, por lo que será un partido duro y difícil", sostuvo.

En cuanto al juego en sí, el "Bocha" comentó: "Lo he visto en los últimos tres partidos con más detenimiento de lo habitual -ya que en Chile mucho no veo-, y hay como 5 o 6 jugadores que tienen buen pie, buena dinámica. Lo único que sí le bajaría un cambio al equipo, con más toque, hacen mucho despliegue", reveló.

"Se están afirmando atrás, al límite, pero me gusta. Me gustan los pibes que están apareciendo, sueltos, que corren, que si tienen que trabar la cabeza lo hacen. Pero insisto, yo le bajaría un cambio, pero me gusta", expresó el ex Pincharrata.

Qué jugadores lo deslumbran en Estudiantes

"Me gusta mucho el 10, Del Prete y Fernando Zuqui, veo que están pasando muy buen momento. Otro que vi muy bien es al chico Zapiola, tiene un futuro brillante. Si bajan un cambio, y se entretienen un poquito más con la pelota, pueden hacer un desastre. Es un deseo, lo que veo de afuera", añadió.

Un clásico

"Yo me quedo y elijo el clásico 100, porque hacía mucho que no nos enfrentábamos, tampoco veníamos bien, y meter ese clásico, fue impresionante. Mucha gente lo recuerda, y yo lo que remarco también es que no fue un verdadero gol mío, que podía meterla en un ángulo o de chanfle, sino que yo quise pegar fuerte, rozó y se metió al arco", recordó.

Cabe señalar que aquel clásico se jugó el 15 de septiembre de 1985 en 1 y 57. No solo se recuerda por ser el número 100, sino porque fue el primero después de siete años de ausencias y el primero de la década de 1980.