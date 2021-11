“No llegué a tiempo”: dolor incurable por Lucio

“Perdóname hijo no llegue a tiempo [...] cómo me duele el alma. Mi rusito, mi gringo, te amo tanto, ya no puedo seguir más mi vida, dónde encuentro las fuerzas que me mandás. Te amo, perdóname por no poder hacer nada”. El párrafo corresponde a una carta mucho más extensa que Christian Dupuy publicó en su perfil de Facebook ayer por la mañana, horas después de haber enterrado su hijo Lucio de apenas cinco años. Como informó este diario, el pequeño falleció el viernes 26 de noviembre por la noche, en el Hospital Evita de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. La autopsia determinó que fue a causa de “múltiples golpes” y, además, se comprobó que su cuerpito presentaba mordeduras y quemaduras de cigarrillo de vieja data.

Por el caso, la mamá del nene, identificada como Magdalena Espósito Valenti (24) y su pareja, Abigail Páez (27), quedaron detenidas y a disposición de la Justicia. A la primera le imputan el delito de “homicidio calificado por el vínculo”, que prevé la pena de prisión perpetua; en tanto que Páez está acusada de “homicidio simple” y le corresponderían de 8 a 25 años de cárcel. El juez Daniel Ralli, que tramita la causa, dictó la prisión preventiva para ambas hasta la finalización del proceso investigativo.

En tanto, ayer por la tarde se llevó a cabo una manifestación importante en la Plaza San Martín, de General Pico. En el marco del reclamo por “justicia”, quemaron varios patrulleros de la seccional en donde están detenidas las acusadas.

Christian y Magdalena vivieron junto a Lucio en General Pico, pero en 2019 se separaron y la mujer comenzó una relación con Abigail. Conforme señalaron desde el entorno del padre, poco después de la separación, la joven se había mudado a Córdoba y “abandonado” al chico, quien quedó al cuidado de un tío. En ese sentido, voceros del organismo de prevención de violencia familiar y de niñez de La Pampa indicaron que en aquella oportunidad “se tramitó una tutela provisoria, porque con consentimiento de ambos padres Lucio quedó a cargo de su tío”, Maximiliano Dupuy. No obstante, ratificaron que “no existen denuncias en la provincia”, por lo que “nunca intervinieron desde la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia , ni de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia o del área de prevención de violencia” de Santa Rosa.

Con todo, la familia de Christian aseguró que realizaron “advertencias” respecto a el peligro que corría Lucio en convivencia con ambas mujeres. “El padre solicitó en diversas ocasiones la tenencia del nene ante la Justicia, pero se la negaron en beneficio de la madre”, manifestaron.

“ME DEJÁS CON EL ALMA ROTA”

En su descargo a través de las redes sociales, Dupuy se culpó de la muerta por no haberse “dado cuenta” de que su hijo “tenía miedo” y le pidió “perdón” en varios pasajes. “A sólo pocas horas de tu entierro en ese lugar que siempre tanto escalofríos me dio, para que tu cuerpito en paz descanse, con lágrimas en los ojos sin fuerzas y sin poder haber pegado un ojo mirando al pasillo para ver si te veía dejando mi mano extendida para ver si me tocabas, buscando explicaciones pensando si todo esto es verdad, torturándome con tu imagen en ese cajonsito, y pidiéndole respuestas a Dios” (sic), escribió.

Luego culminó: “Hijo mío, me dejas con el alma rota buscando ‘el porque’ de tantas cosas y me doy cuenta ahora de lo que estabas sufriendo y yo sin saberlo y ahora es tarde, te tenían preso de tu infancia e inocencia, ahora comprendo cuando hacíamos video llamada y yo te preguntaba algo y lo que hacías era mirar para los costados para ver si alguna te estaba escuchando, por eso tardabas en contestarme cuando te preguntaba si eras feliz. Te tenían en silencio.... tenías miedo y yo no me di cuenta” (sic).