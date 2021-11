¿Maltrato?: Qué pasó entre Laje y María Belén Ludueña

María Belén Ludueña anunció el viernes, entre lágrimas, que se despediría de las mañanas de América y A24 en donde, desde hacía tiempo, se desempeñaba junto a Antonio Laje, conductor de los envíos. Por causas que no quedaron claras (hablaron de unas vacaciones anticipadas y un posible regreso en enero a la señal), la abogada y periodista se despidió entre agradecimientos y un llanto angustioso que llamó la atención. Pero el fin de semana pasaron cosas: ella fue al programa de Juana Viale, dejó declaraciones y miradas picantes, y ayer Ángel de Brito, en Twitter, tiró una fuerte de versión en la que habló de “maltrato laboral”.

“Qué triste que en pleno 2021 una profesional no pueda hablar del maltrato laboral”, manifestó el conductor de “Los Ángeles de la Mañana” en referencia a un tuit de “La noche de Mirtha” en donde había estado Ludueña como invitada. Pero eso no fue todo porque Ángel, picante, lanzó: “¿Por qué llora, María Belén Ludueña? Y, detrás de un maltratador, hay mucha gente con poder que lo apoya”.

Las palabras del también jurado de “ShowMatch” generaron revuelo y, entonces, las palabras y las miradas que la pareja de Jorge Macri había dejado en el programa de El Trece tuvieron otro sentido.

Juana Viale quiso saber por qué había llorado tanto al anunciar su salida. “No me quiero poner a llorar porque… siempre lo mismo. No quiero, no quiero, no. Aparte ya la gente lo vio y estaba muy angustiada porque, a ver, es difícil cerrar ciclos; te agarra como una incertidumbre acerca de lo que vas a hacer”.

Ahí la conductora quiso saber si continuaría en América el año próximo como se había dicho el viernes. “Eso es lo que supuestamente me habían anticipado pero no lo sé; probablemente me quede. Aprovecho para ver este espacio para agradecer a las autoridades del canal, pero bueno, creo que una sabe que hasta ahí llegó y que tienen que venir nuevos desafíos. Me voy sumamente agradecida”.

Y ahí, picante, digna nieta de su abuela, le preguntó si se llevaba bien con Laje. La oriunda de Mar del Plata levantó sospechas con su respuesta en tanto no le respondió: “Creo que Laje es un gran profesional. Tiene mucha capacidad y me enseñó mucho”. Luis Juez, invitado a la mesa también, sumó que Antonio es “una gran persona”. Sin embargo, Ludueña prefirió callar, diciendo luego de unas miradas incómodas: “Me quedo con lo mejor de todos; fue un gran equipo”.

Tras el anuncio del viernes, La Nación publicó que había trascendido que Ludueña y el conductor habían tenido roces, que habrían derivado en su salida. Sin embargo, esa versión no estaba confirmada.

Ese día, había sido ella quien, ya emocionada, aseguró:

“Estoy muy sensible y quiero agradecerles a todos...Son sensaciones encontradas”.

Ante la emoción de su (ahora) ex compañera, Laje intervino. “Belén se va de vacaciones anticipadas, en el canal le pidieron que las adelantara, hay muchos cambios en el canal”, dijo, y agregó, mirándola: “Vas a seguir trabajando en estos mismos estudios”.

Ella le agradeció a él “por haberle dado la oportunidad” y “a todo el equipo humano detrás de cámaras, que no se ve; personal de limpieza, peinadores y maquilladores”.

Y se disculpó por sus lágrimas. “Soy así, muy sensible, es lo que soy y lo voy a llevar donde vaya. Empecé muy chiquita en esto y este programa fue un antes y un después en mi vida, fue un gran crecimiento profesional y me enseñaron muchas cosas”, dijo.

Y sumó: “Gracias por darme la oportunidad de despedirme. Esto es un hasta pronto, no sé si voy a seguir (en el canal), tengo que pensarlo, esto no es una carrera o una maratón, esto es un hasta pronto en esta casa”.

Después, claro, pasaría todo lo del fin de semana.

¿Qué dirá Laje hoy?