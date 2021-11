Punto a punto, la agenda del medio ambiente local

La problemática ambiental en la Región tiene una agenda para seguir y definir prioridades de actuación a la hora de pensar en el cuidado y la preservación del medio.

Ese listado de tópicos, que se hará público en las próximas horas, es el producto de los estudios y la reflexión de un cuerpo conformado por especialistas universitarios y asociaciones locales orientadas a la temática.

Convocados por la ong Nuevo Ambiente, participaron de la elaboración de la Agenda Ambiental 2021 expertos en geografía y ordenamiento territorial; arquitectura y urbanismo; biología; química y tecnología ambiental; y ciencias veterinarias.

En más de 100 páginas, el informe al que accedió este diario despliega, con datos duros y reflexiones, los incontables problemas ambientales que habría que resolver, algunos temas, como la contaminación que provoca en el Río de La Plata el no tratamiento completo de los residuos cloacales que se vuelcan en ese espejo, el estado de algunos arroyos -degradados y emisores de emanaciones nauseabundas- y el crecimiento imparable de la cantidad de basura que llega a la Ceamse, ocupan el sitial de lo “urgente”, según anticipó el presidente de Nuevo Ambiente, Marcelo Garófalo.

“Hay que pensar en una inmediata construcción de una planta de tratamientos de líquidos cloacales porque la que tiene Absa en la avenida 66 no da abasto para procesar todo lo que llega y gran parte de esos residuos se vuelcan al río, a pocos metros de donde se encuentra la planta potabilizadora del agua que consumimos en toda la Región. Lo llamativo es que pagamos por un servicio que no termina de completarse”, resaltó el abogado especialista en Derecho Ambiental.

Según la mirada también sería clave el saneamiento de arroyos como El Gato, “que ha sufrido -destacó Garófalo- vertidos de residuos de todo tipo de plantas industriales por las que pasa ese cauce”.

Asimismo, preocupa el sistema de disposición final de los residuos sólidos urbanos. “Los municipios tienen que educar y concientizar sobre la necesidad de separar la basura; se ven muchos residuos en bolsas negras que se podrían recuperar, y eso es dinero, es trabajo y conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente”, detalló el dirigente ambientalista, quien precisó, para ilustrar el desaprovechamiento de los recursos, que “de 10 kilos de desperdicios solamente se reciclan 2 kilos y los por los 8 restantes que van al relleno de la Ceamse los municipios tienen que pagar”.

Otra inquietud se centra en el no cumplimiento de normas que regulan el uso de las bolsas de polietileno. “La ley 13.868 es de septiembre de 2008; hace exactamente hace 13 años que rige en la Provincia y sin embargo no se controla que no se usen”, concluyó Garófalo.

El documento también subraya la necesidad de atender la calidad del aire, el nivel bacteriológico de las playas de Berisso y Ensenada y la preservación de los humedales.

Además de Nuevo Ambiente, participaron Defendamos Nuestra Identidad (DNI), la Asociación de Vecinos del Arroyo Borsani, la Asamblea Salvemos al Monte de Berisso y el Club de Observadores de Aves de La Plata.

El documento se presentará esta tarde, a las 19, en un acto al que fueron invitados dirigentes políticos y funcionarios de la Región. El encuentro se concretará vía Zoom y el público en general podrá seguirlo por YouTube.