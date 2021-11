Protesta y tensión en una escuela primaria de la Región tras denuncia por presunto abuso sexual a alumno

Una denuncia por presunto abuso sexual a un nene de 7 años dentro de la Escuela Primaria Nº 25, en 126 entre 90 y 91, derivó en una tensa protesta de padres que se convocaron para pedir explicaciones a las autoridades del establecimiento. En la manifestación también se encontraba la madre del alumno, Victoria Pogonza, quien aseguró que la semana pasada radicó la denuncia en la DDI La Plata y que su hijo fue asistido por un equipo de psiquiátras y psicólogos.

En diálogo con este medio, Pogonza sostuvo que "me enteré el miércoles a la tarde que mi hijo sufrió un abuso sexual en el baño". "Me enteré por comentarios que me hizo la madre de otro chiquito y justo en esos días mi hijo empezó a tener conductas raras", dijo. Y agregó: "La semana pasada él se acercaba a la escuela y se hacía pis encima".

"Mi hijo me termina de contar en mi casa lo que me contó la mamá de otro nene, de que un chico más grande lo estaba lastimando a mi hijo en el baño", recordó.

"Entonces lo llevé con su pediatra. A su vez, se juntó con otro pediatra y una asistente social e hicieron un informe. Mi hijo les contó lo que le habían hecho. Me dirigí a la DDI en La Plata y ahora están trabajando en el colegio", contó la madre denunciante.

"Tenemos entendido que la maestra vio cuando un chico más grande salía del baño. La maestra encontró a mi hijo llorando en el baño. La escuela estaba al tanto de lo que pasó y no me avisaron nada. Queremos que ella nos diga quién fue el chico que lastimó a mi hijo o que la aparten", consignó la mujer

Y agregó que "en la escuela siguen sosteniendo que mi hijo es un caprichoso. Hay un informe psicológico de la pediatra. Y el tiene que realizar cámara Gesell la semana que viene. La psicóloga dijo que hubo abuso. La escuela sabía toda la situación. La maestra no ayudó a mi hijo y la directora se calló la boca".

"Yo no sé quién es el chico. Pero sé que la maestra lo sabe. Eso consta en un acta. Quiero que se haga justicia. A la escuela vienen chicos con navajas, porque hay chicos insultados, golpeados. Ayer una maestra entregó a una nena con un lápiz clavado en el brazo", detalló.

En un informe emitido por el Centro de Atención de Delitos Contra la Integridad de la Salud Sexual I de La Plata, los profesionales detallaron, según el testimonio de la madre, que el niño "comenzó con episodios de enúresis", con "conductas más aniñadas", que "pide dormir en la cama" con ella "como cuando era bebé". También se indicó que el niño "se niega a concurrir al colegio" y que "hay niños que lo molestan".