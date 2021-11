“Si creés que tomar tierras está bien, queda claro de qué lado está el kirchnerismo"

El candidato a diputado nacional por Juntos en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, visitó Ituzaingó este miércoles por la mañana acompañado por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Después de recorrer comercios de la zona dialogaron con los vecinos, quienes le manifestaron su preocupación ante el avance de la inseguridad.

En una conferencia de prensa, Santilli habló al respecto: “En la Provincia los vecinos viven con miedo. Hay que terminar con esto: los delincuentes tienen que estar detenidos y es la sociedad la que tiene que vivir en paz y tranquilidad. No podemos seguir viviendo de esta forma mientras el kirchnerismo mira para otro lado. Cuando hay un poder político que defiende a los delincuentes, los que están presos son los ciudadanos”.

Santilli se diferenció de las políticas de seguridad que ha tomado el Gobierno nacional: “Si estás de acuerdo con liberar presos, si avalás la puerta giratoria, si creés que tomar tierras está bien, si dejás que los narcos avancen en los barrios, queda claro de qué lado está el kirchnerismo. Nos toman el pelo a los argentinos”.

Por su parte, Bullrich señaló: “El Gobierno y el ministro de Seguridad necesitan hacerse cargo de los problemas de seguridad y violencia institucional que hay en las provincias”. En ese sentido, se dirigió al ministro Aníbal Fernández: “No se ocupa de la seguridad, es más bien un vocero”.

Luego, Santilli llamó a ratificar el resultado de las PASO en los comicios generales del 14 de noviembre: "Tenemos que consolidar la elección. Hicimos una muy buena elección en septiembre, en todo el país. La gente es la que votó un cambio de rumbo, cansada de los atropellos del kirchnerismo y de la falta de gestión".

"Los votos son de la gente. La sociedad tomó una decisión en las PASO. Hay que consolidarlo, tenemos que ir paso a paso con humildad. Quiero aprovechar para pedirle a cada uno de los bonaerenses que busque al amigo, al vecino, al pariente, al que no fue a votar, para que vaya a votar. Para que tome la decisión de ir a votar por un cambio. Me gustaría que nos acompañe con su voto, pero si no nos acompaña con su voto, igual que vaya a votar; es importante que la sociedad se exprese", agregó.

Bullrich se pronunció en la misma línea: “El país va a ser más republicano después del 14 de noviembre”.