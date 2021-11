El presidente de Argentinos dijo que fue “un gol lícito”

El presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, se quejó del arbitraje en la semifinal contra Boca, por la Copa Argentina, en la que su equipo perdió 1-0 tras la anulación de un gol “lícito” de Nicolás Reniero.

“Si es offside, es un offside de VAR, y no había. Que Reniero la toca no tengo dudas, porque al ver el efecto de la pelota se ve que cambia. No tengo dudas que el gol es lícito”, apuntó el alto directivo.

“La decisión arbitral no nos permitió empatar el partido y tal vez teníamos otro destino. Estamos buscando un título y por detalles no se nos da, hay que ajustar algunas cosas para lograr lo buscado”, continuó.

Malaspina se enfrentó en la previa a Juan Román Riquelme, y adujo que lo tenía “sin cuidado” el reclamo por el día de descanso de más que tuvo Argentinos.

Por otro lado, Malaspina destacó el apoyo de sus hinchas: “Quiero agradecer a la gente de Argentinos que hizo un esfuerzo enorme para estar en Mendoza, los días de trabajo que perdieron, el esfuerzo económico...”.

Además, el directivo destacó lo hecho por Gabriel Milito, que se metió en el campo y terminó expulsado frente a la protesta de un offside bien sancionado.

“Tras el partido, Milito describió una situación que los incluye a todos, valoro lo que hizo, puso sobre la mesa un tema con el que convivimos todos los días. Cada uno, desde su lugar tiene que intentar mejorar eso”, cerró.

Milito realizó una “catarsis”, como él mismo confesó, tras la eliminación, al sostener que “todo el mundo quería que Boca llegara a la final, pero encima ellos se quejaban antes de jugar, y entonces, si ese club justamente hace eso, que queda para los demás”.