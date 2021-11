Desconcierto: Mauro rema y Wanda ¿lo perdona o no?

Diego Forlán deslizó que en la relación de Wanda y Mauro “hay mucho show” y, tras los eventos de este fin de semana, habrá que darle la razón: cada vez menos creen en el culebrón de la botirreina y el delantero del PSG luego de que se separaran, se amigaran, volvieran a separarse y, ahora, se mostraran juntos en Instagram.

Desde ya, cualquiera sabe que estar en pareja es complicado, más con hijos, que la piel tira, que se extraña y se regresa con tal de no sentirse solo, aunque luego se lamente. Algo de eso parece haber en Nara, que descubrió en el celular de Icardi mensajes picantes con La China Suárez, lo dejó, él la convenció de que era un desliz y solo virtual, lo perdonó, y entonces le llegó información de que las charlitas habían sido también presenciales. Wanda rompió toda relación y dejó la casa de París, hace apenas cinco días, afirmando que ”no quiero saber nada más”... y sin embargo, el domingo, posó para una foto con Mauro en su avión.

Horas antes, el delantero había publicado una imagen en sus historias de Instagram que ya había generado desconcierto: “Qué lindo llegar a casa después de un partido y que tu mujer te espere despierta, la pile y con una bien fría”, decía Mauro junto a una foto en la pileta con una cerveza. Pero Icardi ya había dado señales de una reconciliación que finalmente no fue, por lo que muchos eligieron no creerle... hasta que se mostró con una rubia (Wanda) en el avión, y además, dejando en claro en qué lugar estaban: Milán.

MAURO, DELANTERO Y REMERO

Es decir, esta vez parece que el jugador del PSG no viajó en a la ciudad italiana para reconquistar a su novia fugitiva, sino que ambos se encontraron en París, y ahora viajaron a Milán para pasar el domingo en familia.

Al menos eso dejan entrever los posteos de Icardi, que sigue haciendo un trabajo “fino” para reconciliarse desde las redes y desde la vida real, insistieron con las fotos de Wanda en Instagram para ablandar su corazón.

De hecho, El sábado había subido una romántica foto con Wanda, frente a una fogata y con su ya clásica boina gauchesca (que le copió a su cuñado, quizás cómplice de toda la situación), y simultáneamente, compartió un enigmático mensaje en sus historias: “Acostúmbrate a ganar en silencio y que el mundo piense que vas perdiendo”. Estaba claro que no se refería a su carrera deportiva...

¿QUÉ PASA?

Así que parece que en silencio, otra vez, Mauro consiguió torcer lo que parecía inamovible: la voluntad de Wanda de no perdonar la infidelidad. Pero, claro, la historia todavía no se termina: Nara no ha dicho nada al respecto y, en sus redes sociales, tanto en su feed de Instagram como en sus historias, Mauro permanece todavía ausente. Y si hubiera querido anunciar la reconciliación lo hubiese hecho, como hizo la semana pasada...

Entonces, la situación parece similar a lo que ocurrió la primera vez que Wanda se enteró de los mensajes: Mauro rema, Nara cede hasta un punto, pero todavía no está dispuesta a oficializar que lo perdona. Quizás, incluso, hasta lo esté pensando, y entre los hijos en común y los años de relación, termina pasando el domingo juntos, al lado de un fueguito. Y mientras Wanda piensa qué hacer, Mauro sigue insistiendo... Está claro que el culebrón del año, que parecía haber llegado a su fin, continuará...