VIDEO. Icardi confirmó encuentro con la China Suárez y le apuntan a un tal Petisero por filtrar el dato

Mauro Icardi habló y reconoció que mantuvo un affaire con Eugenia "China" Suárez, e insistió en que no llegaron a tener sexo a causa de algunas líneas de fiebre el día del encuentro. Lo hizo con Yanina Latorre, quien sacó a la luz información sobre esa charla, que comenzó por el interés del futbolista en saber quién le suministró la información del encuentro con la actriz en un hotel de París. Así lo contó la panelista hoy en Los Angeles de la Mañana, por EL TRECE.

Latorre sostuvo que Icardi "sospechaba que había sido Wanda quien me botoneó todo y por eso me llamaron juntos". Según dijo, fueron las intenciones de averiguaciones lo que lo motivó al jugador a llamarla por teléfono.

"Arranqué hablando del Petisero (el hombre que, según ella, le brindó información exclusiva del encuentro entre el futbolista y la actriz). Querían saber quién era, y les mostré, sin vender el nombre, los mensajes, porque él estaba convencido de que había sido Wanda", expresó Latorre.

En eso, Latorre contó lo que le dijo Icardi: "Yo ya le expliqué a Wanda que esto tiene que terminar, que la única manera que tenemos de acomodar la familia es que nos callemos".

Tras revelar ese comentario del delantero del PSG, Latorre aseguró que evitó dar el nombre del hombre que le pasó el dato para no traicionarlo.

A su vez, la panelista de LAS tiró que "yo cometí un sólo error en la data que di ayer (por el lunes). Dije que la habitación estaba a nombre de Facu Llorente, quien sería el cómplice de Mauro, y él me dijo que es verdad, que él había reservado esa habitación a nombre del polista, pero sin avisarle".

Latorre veniá de sacar a la luz que Icardi y la China estuvieron en un hotel parisino, y que al parecer no pasó nada sexual porque el goleador ese día tenía unas líneas de fiebre.

Retomando sobre lo que habló con Icardi, dijo que "me confesó todo. Me habló bien, sereno. Él tiene las cosas claras, quiere seguir su matrimonio, no se quiere separar... Yo le hablé, le aconsejé y él me creyó lo del Petisero. Igualmente cumplí y cuando terminé ese llamado le mandé al celular de Wanda el diálogo que tuve con esa persona".

Latorre también contó lo siguiente: "Él me dijo: 'Todo lo que dijiste es verdad. Jacob (por el marido de Zaira) me esperó en el auto, yo reservé la habitación a nombre de Facu Llorente, yo le regalé (a la China) la remera rosa que ella me pidió; pero acá hay un problema. Si a vos no te lo dijo Wanda, esto lo está pasando la China y lo que quiere es seguir teniendo quilombo porque quedó mal y todo el mundo la trata de robamaridos'".

En eso, el conductor de LAS, Angel De Brito, atento a las sospechas de Icardi, le preguntó a Latorre si la China pudo haberle pasado información. "A mí la China nada. Cuando yo le dije 'a quién se le ocurre meterse con Icardi', no me dijo ni que no ni que sí, nunca me dio detalles", contestó la panelista.

Al parecer Icardi dio bastantes detalles en la conversación. Latorre aseguró que "me dijo que él inició la conversación de pendejo boludo, que nunca se imaginó que le iba a contestar y empezaron a hablar. Que le gustó, se calentó, pero que nunca definían y medio que ella lo apuraba".

"Fue larga la previa, videito va, videito viene, me lo aclaró él... y cuando ocurre lo del hotel, me dijo que tenía fiebre, que se sentía mal, que la mina estaba ahí y le regaló la camiseta rosa pero no pasó nada", es el otro dato que dio Latorre esta mañana respecto de la historia de Icardi y la China Suárez.