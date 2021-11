Luis Arias: “El intendente tiene que ponerse a la cabeza de los problemas de los platenses”

Para el candidato a concejal de La Plata por el Frente de Todos, Luis Federico Arias, el próximo domingo “empieza una nueva etapa de transformaciones en la Ciudad” mientras anticipa esa jornada electoral como “la culminación de una etapa que trajo aparejada una renovación” dentro de la coalición peronista.

Durante una entrevista con EL DIA, y al ser consultado sobre la derrota del espacio kirchnerista en las PASO, el exjuez no observó un enojo generalizado de los votantes y en cambio apuntó a las “dificultades operativas” de la gente para trasladarse a votar: “Pasó un año y medio de pandemia en la que no se tramitaron documentos”, advierte y que “también hubo quienes pensaron que no se jugaba mucho. Notamos una desconexión de muchos con la política, personas que están más preocupadas en reorganizar su vida después de la pandemia”.

En otro orden, el candidato al Concejo Deliberante por el Frente de Todos cargó contra el intendente Julio Garro “que tiene que ponerse a la cabeza de los problemas de los platenses” e “impulsar un plan -que hoy no existe-” para atender problemáticas ciudadanas relacionadas con la infraestructura: “La falta de una calle -ejemplifica- impide la entrada de patrulleros o ambulancias a un barrio, le impide a un chico ir al colegio o a la gente ir a su trabajo”.

Además, reclamó un plan para llevar solución a la toma de tierras que, dijo, “es producto de la especulación, la falta de control y planificación del territorio”.

Por último, Arias anticipó que en caso de llegar al Concejo local impulsará la creación de un Museo de la Memoria de la inundación “para no perder de vista lo que pasó” y que propondrá que La Plata sea ciudad “libre de agrotóxicos”.