Caminaba hacia su casa junto a la novia y casi lo matan a puñaladas

Un imprevisto, como lo fue el olvido de su documento nacional de identidad cuando estaba con su novia en la Terminal de Ómnibus de La Plata, casi provoca una tragedia en el barrio El Mondongo. Fue a raíz de un caso de inseguridad.

Según lo dado a conocer ayer por la propia víctima, cuya edad no trascendió, eran las 22.15 del domingo cuando estaba en la estación de micros y se dio cuenta de que no tenía el DNI.

El joven -que según un allegado se llamaría Luciano Romero- entonces decidió regresar a su casa, que según indicó está en 119 entre 68 y 69, y que “como no conseguía taxi ni remís, mi novia me acompañó para buscar un auto. Íbamos para la calle 66”.

Luego comentó que ya en su barrio “vi cuando en la esquina venían dos motos, que nos interceptaron en 119 entre 66 y 67, justo a mitad de cuadra”, recordó.

“QUEDÉ EN SHOCK”

Durante su relato, mencionó que “no fue la primera vez ” que sufre un asalto. Pero aclaró “con la diferencia que ahora me pegaron varios puntazos”.

Sobre cómo fue el ataque, explicó que “bajó uno en moto, súper agresivo, pidiendo que le entregue todo”.

Enseguida consignó que “mi primer reflejo fue tratar de poner a mi novia detrás mío”.

Acto seguido, sin que todavía pueda comprender por qué, “me negué a darle mi bolso”, aunque de inmediato sostuvo que “quedé en shock”.

En medio de ese estado emocional, tomó igualmente conciencia de que “uno de los ladrones me arrancó la riñonera. Y cundo la rompió, la volví a agarrar, pero (el mismo asaltante) me dio dos puntazos”.

Desesperada, la novia del joven agredido atinó a gritarle “que les diera mi bolso; pero me puse a forcejear para que no me lo robara”.

“Puede ser una idiotez lo que hice, pero me sacrifico todos los días para conseguir lo mío, como para que un hdp venga y me lo quite”, justificó sobre la postura defensiva adoptada durante el asalto.

Claro que su decisión resultó en extremo riesgosa, dado que en esos instantes “me pegó otros tres puntazos con algo que no sé si era un cuchillo de casa o qué elemento contundente”, mencionó.

Recién ahí el joven se resignó a darle su bolso, donde “solo había ropa” y segundos después observó cuando ambos motochorros emprendieron la fuga “tomando por calle 67”.

“HOY LA PUEDO CONTAR”

Con los asaltantes ya en plena fuga, el muchacho y su novia “comenzamos a correr hacia casa. Llegamos a la puerta y le dije a mi novia que el delincuente me dio varios puntazos y que pese a ello, no sentía nada”.

Una vez en el interior de su vivienda, “me saqué la remera y comprobé que estaba cortado. Por suerte, fueron heridas superficiales”.

No obstante, el protagonista de este caso de inseguridad se estremeció al recordar que “hay un corte en el pecho que si no me corrías para esquivar el puntazo, me lo daba en el corazón.

“Hoy la puedo contar, por suerte”, citó.

Y pidió: “Si hay algún vecino de la zona con cámaras que registraron el hecho, le agradecería mucho si me avisa”.

Sobre el hecho, Paula Aguer (38), que vive en la cuadra del ataque, le dijo a EL DIA que “hace más de 2 años que hay motochorros en el barrio, tanto a la hora de la siesta, un rato más tarde y a la noche”.