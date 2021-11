La China a Wanda: “Es verdad, estuve con Mauro, pero quedate tranquila porque no se le...”

Harta de buscar pruebas, Wanda habría cortado por lo sano y llamó a China Suárez para preguntarle, sin vueltas, si había estado o no en un hotel de París con Icardi, y la respuesta la habría sorprendido: “Es verdad, estuve con tu marido”.

La versión la tiró ayer Paula Varela quien, en “Intrusos”, sumó información sobre el escándalo del año.

Tras confirmarle su peor sospecha, la actriz intentó ¿tranquilizar? a la modelo y empresaria, al decirle que el encuentro no pasó a mayores. “Quedate tranquila, porque no llegamos a consumar porque Mauro no pudo, no se le pa…”, agregó la panelista.

Yanina Latorre, en “Los Ángeles de la Mañana”, dio otra versión sobre el motivo por el cual no pudieron consumar el acto sexual. “Hace unos días vengo hablando con un petisero que estuvo de alguna forma encubriendo a Icardi y me contó que cuando se encontraron en el hotel de París, la China y Mauro sólo se llegaron a dar un apasionado beso ya que él estaba con unas líneas de fiebre y no quería contagiarla de nada”, aseguró.

Mientras tanto, el show de idas y vueltas continúa. Wanda y Mauro pasaron el fin de semana juntos en una casa de campo en Milán, con él dedicándole mensajes y fotos familiares en sus redes, y ella ignorándolo en la virtualidad, aunque es una incertidumbre lo que pasa puertas adentro.

Y, como si no fuera suficiente, apareció Maxi López y, en cálido posteo de Instagram, le agradeció a Wanda por haber podido encontrar la paz por el bienestar de sus hijos.