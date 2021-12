Amenazaron a la mujer que rescató a una bebé de un año en una pensión

El domingo último, una mujer de 91 años ayudó en el rescate de una bebé de un año que había quedado “abandonado” en la pieza de una pensión, en Villa Elvira. Fuentes oficiales informaron que la pequeña “estaba encerrada en un cuarto con candado, desnuda, con signos de desnutrición y con quemadura en los brazos”.

Dominga Arzuaga, la heroína de este drama, contó que la escuchó llorar “desconsoladamente”, desde el mediodía hasta la tarde. Atenta a la situación, Dominga se tomó un remís y radicó la denuncia correspondiente en la comisaría Octava y minutos más tarde efectivos de la seccional montaron un operativo para liberar a la chiquita. En la vivienda de la mujer le prepararon la merienda, la vistieron y la contuvieron, hasta que se hizo presente personal de la Dirección de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires.

“Si le agarra un infarto se muere. Estaba desnutrida, con los brazos quemados. Cuando la nena vio al policía se le tiró a los brazos. El policía no lo podía creer por lo que hizo esta gente”, contó la jubilada, que vive en 74 entre 3 y 4. La mujer comentó que “a la noche también la dejaban sola. La madre se subía a hacer servicios a los coches y llevaba a la nena con ella. Demasiada decadencia”. Asimismo, indicó que “el policía la sacó y yo la traje acá. Dos mamaderas se tomó. Le armé un pañal, le pusimos una calza. Luego vinieron para llevársela. Fue un mundo de gente porque para mi esto fue una sorpresa muy grande. A la nena la revisaron, estaba desnutrida”

Ayer, Dominga reveló que tras el procedimiento fue amenazada por la progenitora de la beba. “Me amenazaron. Vino la mujer, me golpeó la puerta y me dijo: ‘Vas a ver. ¿Cómo me hiciste esto?. Voy a venir con los de la calle 1 y te voy a hacer pelota’”, manifestó. En esa línea, aseguró sentirse “preocupada”, aunque ya “hable con la policía y vinieron. Pero ojalá vuelvan y los saquen de una vez, así me aseguro un poco”.

Voceros consultados precisaron que la imputada por “abandono de persona menor de edad”, es una trabajadora sexual de la Zona Roja y también del área lindante a la estación de trenes. Y remarcaron que no tenía datos de la menor ni de los padres.