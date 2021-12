Alberto, Cristina y Lula, micros gratis y $40 millones: detalles del acto por el "Día de la Democracia"

Con bandas en vivo y la presencia del ex mandatario de Brasil Luis Inacio "Lula" Da Silva, el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Kirchner se celebrará este viernes el Día de la democracia con un "Festival Ciudadano" en la Plaza de Mayo. Fuentes de la Casa Rosada precisaron que en el acto estará presente el ex mandatario de Uruguay José "Pepe" Mujica, pero la actividad tendrá como oradores al jefe de Estado, la vicepresidenta y el ex presidente de Brasil.

Por otro lado, se supo que el costo de la puesta en escena lo pagará el Estado y no del Frente de Todos, pese a que tendrá una fuerte impronta partidaria y no contará con presencia de dirigentes no oficialistas. Además la movida tendrá el apoyo de movimientos sociales y la estructura política de los intendentes bonaerense afines a la coalición gobernante. "Es un acto institucional", admitieron fuentes oficiales. Según publica el diario Clarín, el evento tendría un costo de $40 millones.

En conmemoración de los 38 años desde la asunción del ex presidente Raúl Alfonsín y cumplirse dos años desde la asunción del gobierno de Alberto Fernández, el Ejecutivo nacional será el anfitrión del acto en el que también se celebrará el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Cabe destacar que desde la Confederación General del Trabajo (CGT) no llamaron a movilizar, pero expresaron su acompañamiento a la actividad. En un comunicado, la central obrera manifestó su "compromiso democrático", y puntualizó que "acompaña las celebraciones populares que expresan la voluntad unívoca de un pueblo que valora su verdadero significado". "Celebramos el Día de la Democracia junto a todos los argentinos, pero no dejamos de reclamar por más igualdad, más equidad y más trabajo. Es el momento de dotar a nuestra democracia de más justicia social", subrayó.

En tanto, el Gobierno dispuso la gratuidad del transporte público de pasajeros a partir de las 12 y hasta la medianoche de este viernes para fomentar la asistencia al festejo en Plaza de Mayo. Así lo estableció a través de la Resolución 473/2021 del Ministerio de Transporte. La cartera conducida por Alexis Guerrera destinará hasta 135 millones de pesos para compensar a las empresas que prestan los servicios de transporte público automotor y ferroviario urbano y suburbano. El objetivo de la medida es fomentar la asistencia de público a la plaza para que participen del festejo por los 38 años del regreso de la democracia.

El acto

En medio de un fuerte operativo de seguridad, que incluye el cierre de las inmediaciones a la Casa de Gobierno, el Festival comenzará a partir de las 16:00, aunque los discursos de cierre están previstos para después de las 19:00. Entre los músicos que pasarán por el escenario que se montó a metros de la mítica plaza están confirmados están Peteco Carabajal, Teresa Parodi y Víctor Heredia. También se presentarán los Super Ratones, el grupo Ráfaga, Bárbara Recanati, Massacre, Francisco El Hombre, Orkesta Popular San Bomba y Dolores Solá.

"Están invitados todos los que quieran participar", enfatizó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada. A las 17:00, se realizará en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada la entrega de los premios Azucena Villaflor 2021, con los que se distinguirá a seis personalidades por su compromiso con los Derechos Humanos. En esta ocasión, lo recibirán Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo; Hipólito Solari Yrigoyen, abogado defensor de políticos y militantes perseguidos; Dolores Sigampa de Demonty, integrante de Madres en Lucha Contra la Violencia Institucional.

Además, recibirá la distinción Pablo Torello, director de la película Historias de Aparecidos, y Lucila Larrandart, abogada, jueza y ex miembro de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).