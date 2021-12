El Fondo en la mira Cristina apuntó, Alberto asintió

Cristina Kirchner condicionó un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y le exigió a Alberto Fernández negociar con mayor firmeza los términos de ese entendimiento. “No se va a aprobar ningún plan que no permita la recuperación”, tiró la Vicepresidenta durante el acto en la Plaza de Mayo, que organizó el Gobierno por el Día Internacional de los Derechos Humanos y para conmemorar los 38 años del regreso de la democracia. Y el Presidente le contestó que se quede tranquila, porque no va a “comprometer a la Argentina”.

Junto a los expresidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Uruguay, José Mujica, los dos se manifestaron en esa tónica frente a la multitud que asistió al encuentro, horas después de concluidas las reuniones entre el Fondo y una misión argentina en Washington, en la que se buscó avanzar en un entendimiento por la deuda. Más de uno reparó en el hecho de que, mientras por un lado se busca acercar posiciones y llegar a un acuerdo, por el otro, el Presidente y la Vicepresidenta mandan mensajes del tenor mencionado a sus seguidores.

“A la Argentina no le faltan dólares, los dólares de la Argentina se los llevaron”

DISPARÓ CONTRA EL FMI

“No se va a aprobar ningún plan que no permita la recuperación económica. Es el deber de los argentinos que integran la fuerza política que volvió a la Argentina”, dijo Cristina. Y agregó: : “A la Argentina no le faltan dólares, los dólares de la Argentina se los llevaron afuera. Necesitamos que el FMI nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales que se han ido miles y millones de dólares en evasión. Comprométase a que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar al Fondo, de los que se la llevaron sin pagar impuestos, se la fugaron. Que sea un punto de negociación”.

“El FMI ha vivido condicionando a la democracia argentina. No es de ahora. Recuerdo cuando Alfonsín asumió la presidencia un 10 de diciembre, como hoy (por ayer) hace 38 años, recibió un país que había quintuplicado su deuda externa, sin reservas en el Banco Central. Y en el año 89, el FMI con presiones y demás, le soltó la mano al gobierno democrático de Alfonsín y no pudo terminar su mandato. No fue la primera vez que lo hizo”, dijo la Vicepresidenta.

“En 2001 también a otro presidente radical el FMI le soltó la mano y vino la crisis de 2001, se debe acordar Lula, con 5 presidentes en dos semanas. Deberían despabilarse un poco porque los dos presidentes radicales que tuvieron se los tumbó el FMI, despabílense”, tiró. Y siguió: “Al que no se la soltaron la mano fue al que vino después de nosotros, a ese le pusieron toda la tarasca, 57 mil millones de dólares para que pudiera ganar las elecciones. Es hora que nos despabilemos todos los argentinos”.

En el final de su discurso, volvió a convocar a “un gran acuerdo nacional argentino” y pidió erradicar la economía bimonetaria: “Tenemos que resolver algo que vengo repitiendo hace tiempo. Cuando uno va a Brasil, los brasileños no quieren dólares, quieren reales, cuando alguien quiere comprar una casa necesita reales. Acá necesitas dólares y esto es un problema grave. Quiero que todos los argentinos y sobre todo aquellos que tienen responsabilidad institucional nos sentemos en serio. No es un problema de izquierda, derecha o centro. Es estructural”.

Mujica, Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Lula, en la plaza / Telam

“QUEDATE TRANQUILA”

Luego habló Alberto Fernández y le contestó a la Vice: “Tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que ponga en riesgo” el crecimiento o el desarrollo del país; “no tengas miedo”. Y recordó que “muchas veces el FMI le soltó la mano a presidentes argentinos y así puso en crisis la institucionalidad de la Argentina. Si el FMI me suelta la mano voy a estar tomado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino y de cada argentina”.

“La Argentina del ajuste es historia”, afirmó el Presidente. Y siguió: “No somos los que no queremos pagar la deuda, tampoco somos los que la tomamos, somos los que tenemos que hacernos cargo de la deuda que nos dejan a nosotros”.

Luego advirtió que “hace dos años exactamente estuvimos aquí con Cristina, frente a ustedes (en referencia a la multitud), diciéndoles lo que íbamos a hacer en los cuatro años que nos tocaban afrontar, y al día 99 cayó la pandemia, y todo se trastocó. Pero no dejamos de cumplir las promesas que hicimos. Es cierto, postergamos algunas decisiones porque antes debimos cuidar la salud de cada argentino, y lo hicimos, porque tuvimos que poner de pie el sistema sanitario destruido que nos dejaron”.

RECONOCIMIENTO PARA ALFONSÍN

Sobre el escenario, junto a las máximas autoridades del Gobierno, estuvieron además de Lula y Mujica referentes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Taty Almeyda y Lita Boitano, entre otras figuras.

Durante el acto, también hubo un mensaje de reconocimiento al expresidente Raúl Alfonsín, cuando Cristina pidió el aplauso de la plaza para homenajear al exmandatario radical, símbolo de la recuperación democrática.