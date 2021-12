Confirman el programa de las “semis” de la Liga

La Liga Amateur Platense dio a conocer la programación de los cruces de semifinales del torneo Clausura, en sus categorías Tercera, Cuarta y Senior.

Las mismas se llevarán a cabo este domingo, a partir de las 17, en dos escenarios diferentes. Este es el detalle:

En cancha de San Lorenzo de Villa Castells (6 y 485, Villa Castells).

CRIBA vs. Everton (Tercera, 14:30); Alumni vs. Estrella o Everton (Senior, 12:30) y Everton vs. ADIP (Cuarta, 10:00).

En cancha de Asociación Coronel Brandsen (52 y 161, Los Hornos).

Las Malvinas vs. Alumni (Tercera, 14:30); Las Malvinas vs. Nueva Alianza (Senior, 12:30) y Nueva Alianza vs. Curuzú Cuatiá (Cuarta, 10:00).

Los partidos de primera división fueron programados para el próximo miércoles a partir de las 17.

En San Lorenzo (6 y 485) jugarán Curuzú Cuatiá vs. Asociación Coronel Brandsen.

Y en la cancha de la Asociación Brandsen (52 y 161) lo harán CRIBA vs. Las Malvinas.

ASAMBLEA ORDINARIA EN EL CLUB TRICOLORES

La Comisión Normalizadora del club Tricolores convoca a sus socios a participar de la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el 30 de este mes, a las 18 (primer llamado), en la sede de 94 esquina 2.

Durante el cónclave se analizarán varios puntos del orden del día, pero fundamentalmente, los ejercicios económicos fenecidos (año por año) entre el 30 de junio de 2004 al 30 de junio de 2020,

Y además, se procederá a la elección de la totalidad de los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al período 2021/2023.