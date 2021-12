En 15 horas sustrajeron dos motos en una cuadra de la zona de la Terminal

“Hace más de 20 días que este barrio se puso ‘heavy’ con la inseguridad”, expuso preocupado ayer a este diario Nicolás Rodríguez Arroyo (36), el dueño de una moto que un ladrón robó del pasillo del PH que él habita en 43 entre 4 y 5.

Enseguida precisó que el escruche ocurrió a las 2 de la mañana del jueves pasado, para de inmediato aportar que a las 5 de la tarde de la misma jornada “robaron otra moto a 25 metros de donde se llevaron a la mía”.

Si bien destacó que “la Policía se movió muy bien y a la hora y media pude recuperarla, aunque con algunos daños provocados por quien me la robó y sin el casco”, señaló que al parecer el dueño de la otra moto sustraída “en plena vereda” no habría tenido hasta ahora la misma suerte.

“NO SALÍ POR MIEDO”

Nicolás admitió sin tapujos que esa madrugada escuchó desde su departamento que a la moto que dejó estacionada en el interior de ese PH “le dieron marcha”. Se trata de una Legnano de 200 cilindradas y de color rojo.

Sin embargo, explicó, “preferí no salir al pasillo porque si era un delincuente, por ahí me pegaba un tiro o me apuñalaba”. Es que “tengo familia y no quise hacer ninguna locura”, completó.

Consultado sobre cómo hizo el ladrón para ingresar en el pasillo de esa propiedad, detalló que “fue a través de una casa lindera que se pasó al techo del pasillo, desde donde bajó para robarme la moto”.

“ME TENÍAN MUY ESTUDIADO”

Nicolás dijo estar convencido de que el responsable de este ilícito conocía que él reside allí y que además guarda en ese pasillo su moto.

“Me tenían muy estudiado y por eso este tipo vino a robármela bajando desde el techo e inclusive sabrían que la dejaba con la llave puesta. Si no, hubiese entrado al departamento”, argumentó.

“Inclusive en la moto estaba el manojo de llaves de casa y del pasillo, por eso el delincuente pudo llevársela abriendo la puerta de entrada con mi llave”, sumó Nicolás.

Contó también que una vez que confirmó el robo salió rápidamente a la calle y pidió ayuda a gritos, pero no obtuvo respuestas.

Por otra parte, puso de relieve que “en la comisaría Segunda me atendieron muy bien y me la recuperaron, aunque tengo que gastar entre 35.000 y 40.000 pesos para las reparaciones que hay que hacerle”.

Acotó que “como el ladrón se llevó mis llaves, pagué para que cambien la cerradura de la puerta de calle”.