La última frase de Luciano: “Mirá si me van a matar por una moto”

El policía bonaerense acusado de matar de un tiro en el pecho a Luciano Olivera (16), en Miramar, fue indagado ayer y seguirá preso, informaron fuentes judiciales. Se trata de Maximiliano González (25), quien se abstuvo de declarar frente a la fiscal Ana María Caro por el delito de “homicidio agravado por ser funcionario policial en cumplimiento de sus funciones”, que prevé la pena de prisión perpetua, y ya fue trasladado a la Unidad Penitenciaria 44 de Batán.

En las últimas horas se difundieron imágenes de González consumiendo alcohol en distintas fiestas y se rumorea que estuvo celebrando su cumpleaños número 25 hasta las 8 de la noche del jueves, cuando se presentó para cubrir el turno en el comando de patrullas. Es más, algunas versiones dan cuenta de que habría “fichado” pero siguió de festejo en el horario de trabajo, hasta que escuchó el alerta a las 3 de la mañana del viernes y se sumó a la persecución de la moto de Olivera en un auto particular.

El ministro de Seguridad Sergio Berni aclaró que los estudios toxicológicos no detectaron los excesos que denuncian en Miramar: “Tengo entendido que le dio todo negativo”, declaró.

Por otro lado, la autopsia al cuerpo del menor confirmó que un único proyectil le perforó el corazón, el pulmón derecho en la parte inferior y le causó una lesión hepática que lo mató casi de manera instantánea, antes de salir “a la altura de la espalda”. En una conferencia de prensa que ofreció tras la audiencia de indagatoria en el hall del edificio de Tucumán y Almirante Brown, la fiscal Caro confirmó que el juez de garantías 5 de Mar del Plata, Gabriel Bombini, convalidó el pedido de detención y que siguen incorporando pruebas, como “los análisis de cámaras y testimoniales”. Luego de la entrega del cuerpo, los familiares, amigos y vecinos de Luciano comenzaron a velar sus restos en la casa de sepelios de Diagonal entre 15 y 17 de Miramar.

El hecho ocurrió pasadas las 3 de la madrugada del viernes, cuando una patrulla con cuatro efectivos quiso identificar al adolescente que se trasladaba en una Yamaha YBR 125 roja que es de sus padres, pero no tenía patente ni registro. Creyendo que a su familia le costaría recuperar la moto por los costos de las multas, acarreo, patentes y transferencia, decidió escapar.

En circunstancias que aún se investigan, los efectivos se cruzaron en su camino en la avenida 9, entre las calles 32 y 34, y luego de bajar de la patrulla uno de ellos le disparó con su arma reglamentaria, una pistola calibre 9 milímetros.

“El móvil no fue a chocar la moto que venía de frente por la avenida, ellos detuvieron el patrullero y bajan pero la moto siguió y, en ese marco, al parecer la moto lo atropella (a González) y ahí se produce el disparo”, dijo un pesquisa.

Si bien se negó a declarar, trascendió que habría confesado que “se le escapó” el disparo. Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la Provincia, se acercó a la ciudad y remarcó que “el policía hizo todo mal”.

En Miramar responden que no es el único que hace todo mal. “Acá no tenés cabarets, ni levantadores de quiniela clandestina. La manera más simple de recaudar para una caja negra es frenar a las motos”, le contó un vecino al diario Clarín, mientras que otros apuntaron que “buscan droga y si no tenés, te pegan en los bolsillos. Te ven pinta de ‘plaguita’, en moto, y te quieren parar”.

Luciano había pasado sus últimas horas en su club, Once Unidos de Miramar, donde jugaba en la sexta división. Luego fue con sus amigos a una casa, donde jugaron a la PlayStation. Y de ahí al anfiteatro (o “anfi”, como lo llaman) “Lolita Torres”, en la plaza central, que funciona como lugar de encuentro de todos los grupos de amigos de la ciudad. Luego de jugar a la pelota, conversar, escuchar música y caminar hasta la playa, Luciano decidió regresar a su casa. Cuentan quienes estuvieron allí que los patrulleros merodeaban la zona a la espera de los que se retiraban en motos y que se lo advirtieron a Luciano, pero él no les dio importancia “No creo que me agarren. Aparte, mirá si me van a matar por una moto...”, dicen que alcanzó a responder. Uno de ellos iba a subirse de acompañante. Cambió de opinión a último momento, reproduce el mismo diario.

La fiscal Caro pidió relevar cámaras de seguridad, un peritaje sobre los GPS de los móviles policiales para establecer la geolocalización de cada patrullero y el testimonio de todos los amigos de la víctima. El viernes hubo serios incidentes frente a la comisaría y la Municipalidad, que terminaron con daños en el Concejo Deliberante. Ayer, todo era tristeza.