VIDEO. Una joven ofrece $100.000 de recompensa por "Lucho", su perrito extraviado desde agosto

Vanesa vive en Florencio Varela y desde el 24 de agosto su vida no es la misma. Es que ese día, a la mañana, se fue de su casa su amigo más fiel, "Lucho", un perrito que se crió con ella pero al que ama como si fuera su hijo. Según cuenta, la ausencia de su compañía la afectó en este último tiempo, pero su mayor preocupación es saber cómo se encuentra el can, tan apegado a ella. Hasta el momento, la búsqueda de Lucho no dio resultados. Es por eso que para recuperarlo, su amiga humana ofreció una recompensa de 100.000 pesos.

"Lucho se pierde un martes a la mañana. Vinieron unos albañiles, dejaron el portón abierto, y él se asustó y se fue. Nunca salió. Tengo un patio grande y él estaba acá adentro, todo el tiempo", contó Vanesa en un diálogo con EL DIA.

Para ella "alguien lo agarró". "Yo salí a buscarlo desde el primer momento. Recorrí campos, todo lo que es alrededor, fui hacia el lado de Autopista. Pero no lo pudimos encontrar", aseguró.

Con tristeza por la ausencia de su amigo can, pero con las esperanzas intactas de poder encontrarlo, comentó "que desde que desapareció no tuve novedades. Me han mandado fotos y no era él. Yo creo que por la recompensa ya me lo hubieran devuelto. A lo mejor no saben, o capaz lo tienen en el campo, en donde internet no llega. Quiero pensar eso".

En ese sentido fue inevitable tejer conjeturas sobre el paradero del animalito. "En caso de que esté muerto, ya lo hubiera encontrado porque me hubiesen mandado foto. Al principio pensás lo peor". Y agregó: "Pero ahora tengo la fe intacta. No me voy a cansar de buscarlo".

Vanesa no dudó en decir que "amo a los perros" y que para ella "Lucho es un hijo". "Lo tengo de bebé. La madre, en realidad, es mi perrita. El era el más apegado a mi todo el tiempo. Dormía conmigo, comía conmigo. Todo junto. Me duele más por él que por mí. Es mi hijo", dijo.

La falta de su compañero le provocó a ella un giro en su vida. Desde agosto a esta parte no para de extrañarlo y de buscarlo. "Tengo ataques de pánico, me afectó bastante. No estoy triste por mí, sino por él. Debe estar mal. La persona que lo tiene sabe que lo estoy buscando", sostuvo.

En un pedido encarecido para dar con él, pidió: "Por favor, si lo tenés a Lucho, devuélvemelo. Hay una recompensa de 100.000 pesos. Que me mande la cuenta. Yo le deposito la plata. Para mi Lucho no tiene valor. Por eso me apareció raro que no aparezca". Quienes tengan a Lucho o para brindar información sobre él puede contactarse con Vanesa al 1126627793-