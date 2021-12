Nuevos reclamos por el bajo nivel de agua en el lago del Parque Saavedra

La situación del lago del Parque Saavedra sigue generando asombro y malestar entre los vecinos que son usuarios habituales del predio. Según las quejas que volvieron a aparecer esta semana, la laguna de ese emblemático espacio verde de la Ciudad “se está secando”, por lo que reclamaron que las autoridades tomen cartas en el asunto de forma urgente.

Cecilia Lapalma comentó que es vecina del Parque Saavedra y leyó en este diairo esta semana “sobre los trabajos que la Municipalidad está haciendo en el lugar”. Sin embargo, dijo que “con gran sorpresa y disgusto me di cuenta que nadie habla de la laguna, que se está secando por que la bomba no funciona y la Municipalidad no hace nada”.

La mujer, se mostró “indignada” y reclamó que “con los impuestos que nos cobran” se avance con la reparación del equipamiento necesario para devolver al parque a su estado adecuado.

Analizando el entorno, dijo que “tendría que darles vergüenza a las autoridades”.

Como apoyatura de su diagnóstico, indicó que “ya se ve el fondo de la laguna y están cortando el pasto en donde tendría que haber agua”, agregó.

Por último, expresó su deseo de que “se haga algo por la laguna del Parque, porque además hay tortugas, peces, los maravillosos nenúfares y lotos, pero si esto sigue así en pocos días no va a quedar nada”, advirtió.

La Municipalidad anunció trabajos incluyen la puesta en valor del sector cerrado y abierto, y la limpieza del lago. También, reparaciones en los sectores de juegos infantiles. Se detalló sobre el plan que ya se acondicionó y pintó el mobiliario.